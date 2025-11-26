Γέρακας: Συνελήφθη 27χρονος οδηγός μηχανής που έτρεχε με 162 χλμ/ώρα στην Λεωφόρο Μαραθώνος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τροχαία περιπολικο

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 27χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/11) να κινείται με ταχύτητα 162 χλμ/ώρα επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 27χρονος κινούνταν με 162 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

