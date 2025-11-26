Μητσοτάκης: Το αποτύπωμα του τουρισμού είναι έντονο στην οικονομία συνολικά – Στόχος το άνοιγμα νέων προορισμών

«Να καταδείξω τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στην ευρωπαϊκή διάσταση του τουρισμού και για πρώτη φορά υπάρχει χαρτοφυλάκιο το οποίο ανατέθηκε στον Έλληνα επίτροπο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πράγματι ο τουρισμός μας αναπτύσσεται διαρκώς αλλά ποτέ δεν είχαμε τα ρεκόρ των τελευταίων ετών. Θυμήθηκε τις απαισιόδοξες προβλέψεις κάποιων στην αρχή της φετινής περιόδου και τόνισε πως φαίνεται ότι τα καταφέραμε γιατί έχουμε αύξηση στις αφίξεις και στις εισπράξεις κατά 9%.

Επισήμανε ότι τίποτα από όσα πετυχαίνουμε σήμερα, την περίοδο της πανδημίας δεν ήταν προδιαγεγραμμένο.

«Το αποτύπωμα είναι έντονο στην οικονομία συνολικά. Από τα δημόσια ταμεία και τις επιχειρήσεις του χώρου και μη ξεχνάμε τις πολλές δραστηριότητες που τροφοδοτούν τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν να ανοίγονται ευκαιρίες», επισήμανε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η παγίδα είναι να θεωρήσουμε ότι αυτή η πρόοδος έρχεται μόνη της και να επαναπαυτούμε.

«Ο κύριος λόγος που σήμερα απαιτείται περισσότερη εγρήγορση είναι ο σκληρός ανταγωνισμός. Η προσπάθεια να συνεχιστεί εστιάζοντας στη διεύρυνση τουριστικής περιόδου, στο άνοιγμα νέων προορισμών, έμφαση στις νέες επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις», τόνισε.

«Όλα αυτά θα αποτυπωθούν στη Λευκή Βίβλο για τον τουρισμό για την πενταετία 2030-2035. Μαζί με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που είναι στην τελική φάση, το τοπίο για τον ελληνικό τουρισμό θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Πρωτοβουλίες που θα προσφέρουν πρώτα και πάνω από όλα ορατότητα και θα αποτελέσουν οδηγό για τους κρατικούς φορείς ώστε να παρέμβουμε εκεί που πρέπει, ειδικά στα ζητήματα των υποδομών», επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στον υπερτουρισμό είπε πως τα στοιχεία επιμένουν ότι απέχουμε πολύ από αριθμούς άλλων δημοφιλών προορισμών με βάση τον πληθυσμό.

«Πράγματι είναι αλήθεια ότι έχουμε συμφόρηση σε ορισμένους προορισμούς σε ορισμένες εποχές του χρόνου. Είναι απαραίτητη η καλύτερη διαχείριση των ροών», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί το υπουργείο και ο ΕΟΤ έχουν προτάξει τον ορεινό τουρισμό.

«Θυμίζω ότι στην ίδια κατεύθυνση επιβάλλαμε τέλος κρουαζιέρας», πρόσθεσε.

«Σε τροχιά υλοποίησής βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο και τα έργα αφαλατώσεων σε νησιά. Εμείς κλείσαμε πληγές από το παρελθόν όπως ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτές οι επενδύσεις εκτιμώνται και στο ανθρώπινο δυναμικό. Να ξεφύγουμε από τη λογική της ευκαιριακής απασχόλησης και να κάνουμε τον τουρισμό επιλογή σταδιοδρομίας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προβλέψεις για αυξήσεις στην τελευταία συλλογική σύμβαση με αποτέλεσμα οι απολαβές στον τουρισμό να αυξάνονται με περισσότερο από άλλους κλάδους.

Είπε ότι η σημερινές ανακοινώσεις από την υπουργό Εργασίας μας φέρνει πιο κοντά στα δεδομένα της Ευρώπης.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη.

Και νομίζω είναι πράγματι εντυπωσιακό -ας το κρατήσουμε αυτό-, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή.

Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας».

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια για όσα έφερε ο τουρισμός στην Ελλάδα το 2025 και είπε πως φιλοδοξία του είναι να καταστεί η χώρα ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο.

«Η κυβέρνηση μας θα είναι πάντα ανοικτή και φιλόξενη στους ανθρώπους της φιλοξενίας. Οι άνεμοι είναι ούριοι και καιρός να ανοίξουμε με θάρρος τα πανιά του ελληνικού τουρισμού», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ