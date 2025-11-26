Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που υπέστη εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο 12χρονος από τον Παλαμά Καρδίτσας, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι του.

Ο ανήλικος, χρησιμοποίησε μπουκάλι με οινόπνευμα την ώρα που συγγενικό του πρόσωπο επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

Οι γονείς του τον μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί τον σταθεροποίησαν. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στην Αθήνα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».