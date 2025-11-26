Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που υπέστη εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που υπέστη εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο 12χρονος από τον Παλαμά Καρδίτσας, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι του. 

Ο ανήλικος, χρησιμοποίησε μπουκάλι με οινόπνευμα την ώρα που συγγενικό του πρόσωπο επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

Οι γονείς του τον μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί τον σταθεροποίησαν. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στην Αθήνα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
18:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς: Απαίτηση για απόδοση ευθυνών χωρίς συγκάλυψη για το δυστύχημα

«Οργή και την αγανάκτηση για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειρ...
18:07 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αττική: 5 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση στη Μαγούλα – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετά...
17:51 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα εποχή στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες – Στόχος η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση των πολιτών

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη, ...
17:44 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ρόδο: «Μιλήσαμε το πρωί και ήταν χαρούμενος, τώρα θα πάω να τον φέρω σε κούτα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου στρατιώτη

«Το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος» είπε μεταξύ άλλων, ο πατέρας του άτυχου 19χρονου ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»