VINYΛΙΟ: Απόψε στις 20:00 στον ANT1 η μεγάλη επιστροφή

Το φως χαμηλώνει, το εξώφυλλο γλιστράει απαλά από το χαρτόνι, η βελόνα κατεβαίνει αργά,  βρίσκει το αυλάκι, και ξαφνικά ο χρόνος αρχίζει να γυρίζει στις στροφές του πικάπ.

Ανέβασε την ένταση, γιατί το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» επιστρέφει!

Η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής και της νοσταλγίας, έρχεται να μας θυμίσει το soundtrack της ζωής μας και να ανοίξει το κουτί των αναμνήσεών μας.

 Απόψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Βερονίκη Περγαντή ξεσκονίζουν τη δισκοθήκη τους και μας προσκαλούν σε ένα διαφορετικό πάρτι γεμάτο τραγούδια, χορό, «χειροποίητα» βίντεο και σπιτικές παρέες.

Και βέβαια, μεταξύ fade in και fade out, θα μοιραστούν μαζί μας λόγια και ιστορίες για άλλες εποχές, πρόσωπα, γεγονότα, ρεύματα και τάσεις, που έγιναν κομμάτι της pop κουλτούρα μας.

 Πρώτοι «καλεσμένοι» του «VINYΛΙΟΥ», θα είναι οι πραγματικοί influencers από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τεράστια εκτοπίσματα, οι τεράστιες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, αθλητές έως και πολιτικοί.

 Μη χάσετε αποψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1, την επιστροφή του αγαπημένου «VINYΛΙΟΥ», γιατί τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις!

 Δείτε το Trailer

 

 

