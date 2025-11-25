Σοκ στην Καρδίτσα: Σε ποσοστό 80% τα εγκαύματα του 12χρονου στο πρόσωπο και στο σώμα 

Σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο Nοσοκομείο Παίδων ένα 12χρονο αγόρι από τον Παλαμά Καρδίτσας, έπειτα από ατύχημα στο σπίτι που του προκάλεσε εκτεταμένα εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα σε ποσοστό 80%.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο 12χρονος μαζί με την αδελφή του προσπαθούσαν να ανάψουν το τζάκι του σπιτιού. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί χρησιμοποίησε οινόπνευμα για να ενισχύσει τη φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί ξαφνική ανάφλεξη και να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ οι γείτονες έσπευσαν ακούγοντας τις φωνές των παιδιών. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι και η μητέρα απουσίαζε από το σπίτι, αφού βρισκόταν στη δουλειά.

Το αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και αποφάσισαν τη διασωλήνωσή του, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα.