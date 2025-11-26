Άγιος έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτει στον Μαρκόπουλο την αλήθεια για την αδελφή του

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτει στον Μαρκόπουλο την αλήθεια για την αδελφή του

Ο Μαρκόπουλος ορμά στον πατέρα Νικόλαο κατηγορώντας τον ότι τον πρόδωσε στον ενωμοτάρχη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τον Παύλο στο κελί του και τον πιέζει να ομολογήσει τον φόνο της Κατρίν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Χριστίνα, στη φυλακή, δέχεται την απρόσμενη εύνοια της Αγγέλας, καθώς και την επίσκεψη του Κλεάνθη, που την ενημερώνει σε φιλικούς τόνους για την επερχόμενη δίκη του διαζυγίου τους.

Ο Αντρέας, στο μεταξύ, προειδοποιεί τον Κυριάκο για το ποιόν του δικηγόρου του Παύλου και στηρίζει την Αναστασία, όταν εκείνη δέχεται απειλές από τη Σοφία.

Η απουσία της Μάρως από το μαγαζί προκαλεί ανησυχία στη Θάλεια, την ίδια στιγμή που ο Αργύρης και η Δώρα τη μεταφέρουν αιμόφυρτη στο νοσοκομείο και μαθαίνουν πως έχει πέσει θύμα βιασμού.

Η Δέσποινα αναζητά πληροφορίες για τον χαμό του Γεράσιμου, αλλά, προς έκπληξή της, ανακαλύπτει πως δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου στο όνομά του.

Την ίδια στιγμή, εξοργισμένος από την αμετανόητη στάση του Παύλου, ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να του αποκαλύψει τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στη Στέρνα.

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
18:17 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Τι θα δούμε απόψε

Η Αλίκη συγκρούεται με τον Ρήγα και λίγο αργότερα εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω της ένα ύποπτο ...
14:39 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

VINYΛΙΟ: Απόψε στις 20:00 στον ANT1 η μεγάλη επιστροφή

Το φως χαμηλώνει, το εξώφυλλο γλιστράει απαλά από το χαρτόνι, η βελόνα κατεβαίνει αργά,  βρίσκ...
13:48 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μια μεγάλη απειλή φτάνει στο ξενοδοχείο

Ένας φυσιολάτρης απειλεί με μήνυση το ξενοδοχείο στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛ...
13:40 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αληθινά Χριστούγεννα, από το αληθινό ραδιόφωνο!

Το Real Group παρουσιάζει το RealXmas.gr by Manessis Travel, το πρώτο web radio στην Ελλάδα πο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»