Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Άναψα τα φώτα, τρόμαξε και άρχισε να τρέχει στα χωράφια» – Η τελευταία διαδρομή και η μαρτυρία «κλειδί»

Σε θρίλερ δίχως τέλος έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη, με την αγωνία της οικογένειάς του για την τύχη του να κορυφώνεται.

Από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του, οι Αρχές στα Χανιά ερευνούν πιθαμή προς πιθαμή κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Κάθε νέα μαρτυρία μπαίνει στο μικροσκόπιο, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να δείχνει τι πραγματικά έχει συμβεί.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια. Λίγες ώρες πριν χαθεί, ακούστηκε για τελευταία φορά η φωνή του. Τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του είπε πως δεν ένιωθε καλά. Του ζήτησε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να συναντηθούν. Ο πατέρας ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση. Όταν έφτασε στο Ηράκλειο , ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη ακολούθησε τα ίχνη του αγνοούμενου γιατρού, βρέθηκε στα σημεία όπου καταγράφηκαν τα τελευταία του σημάδια ζωής και κατέγραψε τα όσα λένε μάρτυρες που υποστηρίζουν ότι τον είδαν.

Στο Φρες Χανίων μαζί με την ρεπόρτερ του “Τουνελ” βρεθηκε ο πρόεδρος των Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών, Παντελής Καπαρουδάκης, που από την πρώτη στιγμή συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού γιατρού «Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρέθηκε το όχημά του. Δυστυχώς όμως οι έρευνες στις γύρω περιοχές δεν έχουν μέχρι τώρα αποδώσει κάποιο αποτέλεσμα. Ένα μέλος της ομάδας μας ανέφερε ότι είχε δει άτομο με τα χαρακτηριστικά του Αλέξη σε μια παράλληλη οδό της εθνικής οδού», σημείωσε ο πρόεδρος των Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών, Παντελής Καπαρουδάκης, από το Φρες Χανίων, όπου βρέθηκε μαζί με την κάμερα της εκπομπής.

Στο Φως στο Τούνελ μίλησε ο συγκεκριμένος μάρτυρας, περιγράφοντας ότι στην περιοχή γνωρίζουν καλά ποιοι κινούνται πεζοί. Και αυτός που είδε, δεν ήταν κάποιος από τους γνωστούς της περιοχής. «Τη Δευτέρα το απόγευμα είδα έναν άνδρα ψηλό, λίγο καμπουριαστό, να περπατάει με κουκούλα στο κεφάλι. Επειδή είμαι εθελοντής στον Αποκόρωνα και είχα δει σχετική ανάρτηση της Πολιτικής Προστασίας, επικοινώνησα αμέσως με τον υπεύθυνο και τον ενημέρωσα. Εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε τις Αρχές. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι ακολούθησε. Το άτομο φαινόταν να κατευθύνεται προς τα Χανιά, προς την πλευρά των Καλυβών. Εμείς, μαζί με την ομάδα μου, ερευνήσαμε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή με πολλά πηγάδια, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε τίποτα», κατέληξε.

Μάρτυρας: Με είδε και χάθηκε στα χωράφια…

«Τον είδα τη νύχτα στο δρόμο, άναψα τα φώτα και άρχισε να τρέχει στα χωράφια», είπε ένας ακόμη μάρτυρας, μιλώντας στην εκπομπή από το χωριό Πεμόνια, που απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ήταν Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση. Η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει. «Είδα έναν άνθρωπο να έρχεται πεζός. Μου έκανε εντύπωση και άνοιξα τους προβολείς. Εκείνος τρόμαξε και άρχισε να τρέχει. Με κοίταζε περίεργα.», είπε, δηλώνοντας βέβαιος πως επρόκειτο για τον αγνοούμενο.

«Είδα το πρόσωπό του. Μου φάνηκε παράξενο, αλλά θεώρησα πως θα ήταν κάποιος εργάτης που μαζεύει ελιές αυτή την εποχή. Δεν ήξερα ότι αγνοείται γιατί δεν είχε βγει ειδοποίηση. Το βλέμμα του ήταν έντονο, τα μάτια του πολύ ανοιχτά και με κοίταζε περίεργα. Φορούσε ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα κατεβασμένη. Το Σάββατο το πρωί που είδα τη φωτογραφία του στο Silver Alert τον αναγνώρισα αμέσως και τηλεφώνησα στην αστυνομία. Ήρθαν αστυνομικοί από το τμήμα στις Βρύσες και τους πήγα στο σημείο. Έψαξαν εκεί γύρω από ένα σπίτι γιατί έβρεχε και έφυγαν. Στα χόρτα φαίνονταν οι πατημασιές του».

Ο μάρτυρας υπέδειξε και κάποια ακατοίκητα σπίτια στην περιοχή, όπου, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε βρει καταφύγιο. «Δεν έχω μπει ποτέ μέσα, αλλά σίγουρα μπορείς να προστατευτείς από το κρύο. Τα χωράφια αν τα περπατήσεις οδηγούν σε κατοικημένες περιοχές. Σε δεκαπέντε λεπτά με τα πόδια φτάνεις στην περιοχή των Αγίων Πάντων που άκουσα ότι τον είδαν».

Συγκλονίζει ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού

Η αγωνία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την τύχη του Αλέξη Τσικόπουλου. «Δεν θέλω να πιστεύω το χειρότερο… Μπαίνει στο μυαλό μου, δυστυχώς, αλλά δεν θέλω να το δεχτώ», είπε ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη του γιου του.

«Το κινητό του έκλεισε την Κυριακή το βράδυ, στις οκτώ. Άνοιξε ξανά τη Δευτέρα το απόγευμα και μας είπαν ότι τον είδε κάποιος σε ένα χωριό που λέγεται Κυψέλη, είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Αυτό ήταν… Μέχρι την Παρασκευή δούλευε στο νοσοκομείο και την Κυριακή έγινε αυτό».

Ο πατέρας μίλησε με περηφάνια για τον γιο του και εξήγησε πως πίσω από την εξαφάνιση δεν κρύβεται κάποια πρόσφατη ερωτική απογοήτευση όπως είχε ακουστεί. Αντίθετα, αναφέρθηκε σε πιέσεις και αντιζηλίες που βίωσε στο νοσοκομείο, λέγοντας πως κάποιοι του μίλησαν άσχημα και τον υποτίμησαν.

Η μητέρα του γιατρού, που βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, με συγκίνηση εξήρε την τεράστια κινητοποίηση των αρχών που υπήρξε από την πρώτη στιγμή, ενώ αναφέρθηκε και στον ιδιώτη ερευνητή που ισχυριζόταν ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και δορυφόρων μπορούσε να εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου γιου της.

«Η αστυνομία ψάχνει εδώ και μέρες με ντρόουν, με σκυλιά, με θερμικές κάμερες να τον εντοπίσει αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Στον ερευνητή δεν έδωσα χρήματα. Θα του έδινα στο τέλος της έρευνας αφού θα είχε ολοκληρώσει τη δουλειά. Συγκεκριμένα θα κατέθετα χρήματα στο ίδρυμά του, ήταν κάτι που δεν με έκανε να σκεφτώ αρνητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως όλα έχουν κατατεθεί στην Ασφάλεια.

Η ίδια παρέδωσε στον ερευνητή τρίχες του παιδιού, τις οποίες εκείνος ανέλυσε, ισχυριζόμενος στη συνέχεια ότι μπορούσε να εντοπίζει τη θέση του. «Μου έλεγε πού είναι και τον κυνηγούσαμε από πίσω. Μαζί πηγαίναμε. Όλη τη Δευτέρα τριγυρνούσαμε και ψάχναμε να τον βρούμε. Εννοείται πως μου έδωσε ελπίδες… ελπίδες μεγάλες και τώρα έχω πέσει…» ανέφερε.

Η αστυνομία, όπως είπε, την καθοδήγησε να μην ασχοληθεί ξανά με το συγκεκριμένο θέμα, και πλέον συνεργάζεται μόνο με τους αστυνομικούς. Κάνει έκκληση σε εθελοντές από όλη την Ελλάδα να συνεργαστούν με τις Αρχές, επισημαίνοντας την αξιοθαύμαστη προσπάθεια που καταβάλλουν.

«Όλα τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στο σπίτι…»

Στο σπίτι του Αλέξη, όλα τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν ανέπαφα. Η σπιτονοικοκυρά του, μια από τις ελάχιστες που είχε σχεδόν καθημερινή επαφή μαζί του, μίλησε στο «Τούνελ» για τον νεαρό ωτορινολαρυγγολόγο με εκτίμηση και συγκίνηση. «Ήταν πάρα πολύ καλός γιατρός και άνθρωπος, τον αγαπούσαν όλοι, εξυπηρετούσε τους ασθενείς με ευγένεια και αγάπη», είπε.

Φορτισμένη συναισθηματικά, περιέγραψε τις πρώτες κινήσεις που έγιναν όταν ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και την κατάσταση που αντίκρισε στο σπίτι του Αλέξη, λίγες ώρες πριν χαθεί. Τίποτα δεν μαρτυρούσε φυγή: το λάπτοπ και τα βιβλία του ήταν πάνω στο κρεβάτι, το πορτοφόλι με τις κάρτες και την ταυτότητα είχε απομείνει, και το πλυντήριο ρούχων ήταν ακόμη ανοιχτό — το έκλεισαν εκείνοι που μπήκαν μέσα.

«Διάβαζε πολύ, πήγαινε σε ένα καφέ στο λιμάνι για διάβασμα… Δεν είχε κάποια φίλη να έρχεται μαζί του εδώ», είπε, περιγράφοντας μια καθημερινότητα που δεν έχει εξήγηση.