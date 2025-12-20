Η χήνα… που πέρασαν για κλέφτη: Έσπασε την πόρτα προκαλώντας πανικό

Σύνοψη από το

  • Η Λιν Σιούελ, μια γυναίκα από το Λέστερσαϊρ, έμεινε «τρομοκρατημένη» όταν μια χήνα μπήκε ξαφνικά στην μπροστινή της πόρτα ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση.
  • Αρχικά νόμιζε ότι ο δυνατός κρότος προκλήθηκε από κλέφτη, αλλά βρήκε το πουλί σφηνωμένο στην πόρτα του σπιτιού της στο Κάουντεθορπ.
  • Οι διασώστες άγριας ζωής πιστεύουν ότι η καναδική χήνα μπορεί να κουράστηκε και να υπολόγισε λανθασμένα την προσγείωσή της, με αποτέλεσμα να υποστεί μόνο μερικά κοψίματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

χήνα

Μια γυναίκα είπε ότι έμεινε «τρομοκρατημένη» όταν μια χήνα μπήκε ξαφνικά από την μπροστινή της πόρτα, ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση.

Η Λιν Σιούελ είπε ότι αρχικά νόμιζε ότι ο δυνατός κρότος προκλήθηκε από κάποιον κλέφτη που προσπαθούσε να κλωτσήσει την πόρτα – προτού πάει να ρίξει μια ματιά και βρει το πουλί σφηνωμένο στην πόρτα του σπιτιού της στο Κάουντεθορπ του Λέστερσαϊρ, την Τετάρτη.

«Αρχικά τρόμαξα από τον δυνατό κρότο, και ήταν εκκωφαντικός», είπε στο BBC.

Οι διασώστες άγριας ζωής, οι οποίοι πιστεύουν ότι η καναδική χήνα μπορεί να κουράστηκε και να υπολόγισε λανθασμένα την προσγείωσή της, δήλωσαν ότι υπέστη μόνο μερικά κοψίματα και επρόκειτο να επιστρέψει γρήγορα στην άγρια ​​φύση.

χήνα

«Νόμιζα ότι πιθανότατα κάποιος προσπαθούσε να κλωτσήσει την πόρτα ή κάτι τέτοιο. Ο φίλος μου βγήκε πρώτος επειδή φοβήθηκα – και φώναξε ‘να ένα πουλί με το κεφάλι του μέσα από το τζάμι’» περιγράφει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είστε μόνιμα απρόσεκτοι; 3 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Πόσα κιλά παίρνουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την επιστήμη – Πώς να το αποτρέψουμε;

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την κλήρωση – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
07:46 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε μια σειρά από εξαιρετικά επεξεργασμένα αρχεία – «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστ...
06:23 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Είκοσι χρόνια κάθειρξη σε πρώην ανώτερο αξιωματικό για 72 εκτελέσεις αμάχων

Ειδικό δικαστήριο στην Κολομβία, γέννημα της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφηκε με την πρώην οργ...
05:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρατείνει για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης στο Κονγκό

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα, σε ψηφοφορία του που διεξήχθη χθες, Παρασκευή...
04:35 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Ρούμπιο: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν ζητά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε χθες Παρασκευή ότι το νέο έτος προσφέρει τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα