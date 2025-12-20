Η χήνα… που πέρασαν για κλέφτη: Έσπασε την πόρτα προκαλώντας πανικό

Μια γυναίκα είπε ότι έμεινε «τρομοκρατημένη» όταν μια χήνα μπήκε ξαφνικά από την μπροστινή της πόρτα, ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση.

Η Λιν Σιούελ είπε ότι αρχικά νόμιζε ότι ο δυνατός κρότος προκλήθηκε από κάποιον κλέφτη που προσπαθούσε να κλωτσήσει την πόρτα – προτού πάει να ρίξει μια ματιά και βρει το πουλί σφηνωμένο στην πόρτα του σπιτιού της στο Κάουντεθορπ του Λέστερσαϊρ, την Τετάρτη.

«Αρχικά τρόμαξα από τον δυνατό κρότο, και ήταν εκκωφαντικός», είπε στο BBC.

Οι διασώστες άγριας ζωής, οι οποίοι πιστεύουν ότι η καναδική χήνα μπορεί να κουράστηκε και να υπολόγισε λανθασμένα την προσγείωσή της, δήλωσαν ότι υπέστη μόνο μερικά κοψίματα και επρόκειτο να επιστρέψει γρήγορα στην άγρια ​​φύση.

«Νόμιζα ότι πιθανότατα κάποιος προσπαθούσε να κλωτσήσει την πόρτα ή κάτι τέτοιο. Ο φίλος μου βγήκε πρώτος επειδή φοβήθηκα – και φώναξε ‘να ένα πουλί με το κεφάλι του μέσα από το τζάμι’» περιγράφει.