«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Ο Χρόνης αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα το μυστικό για το παιδί της Λένας

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη!

Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν μαθαίνει ποια πραγματικά είναι η Αγγελική, ενώ η Λένα παραδέχεται στον Χρόνη την αλήθεια για το παιδί της και του δίνει πίσω την βέρα. Η Αλεξάνδρα συναντά κάποιον, ο οποίος θα της αποκαλύψει ένα μυστικό της Γαλήνης. Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στα τελευταία επεισόδια του 2025 που θα προβληθούν την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 22:30, στον Alpha.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 26

Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν μαθαίνει ότι η Αγγελική δούλευε για τον πατέρα του, ενώ η Λένα παραδέχεται στον Χρόνη την αλήθεια για το παιδί της και του δίνει πίσω την βέρα. Η Βούλα αναγκάζεται να πει καινούργιο ψέμα στον Ορέστη και ο Βούλγαρης έρχεται αντιμέτωπος µε µία μεγάλη βλάβη στο πλοίο του. Η

Αλεξάνδρα φεύγει για ένα κρυφό ραντεβού µε κάποιον, που θα της αποκαλύψει κάτι που θα της φανεί ανέλπιστα χρήσιμο σε σχέση µε την Γαλήνη. Η Γαλήνη εξηγεί στον Γιάμαρη τον φόβο της για την παρουσία της Αγγελικής στη ζωή του Γρηγόρη και εκείνος της δίνει τις αποδείξεις που του είχε ζητήσει για την σχέση αυτής της γυναίκας µε τον Στράτο.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 27

Η µέρα του μεγάλου αγώνα του Ολυµπιακού φτάνει αλλά ο Αντρέας, αντί να συγκεντρωθεί στο μεγάλο αγωνιστικό του ντεμπούτο, ανησυχεί για την ισορροπία του µυαλού της Αλεξάνδρας, αφού µετά τα όσα έμαθε από τον πατέρα του, νομίζει πως συγχέει την αλήθεια µε τις φοβίες της. Ο Γρηγόρης κάνει ξεκάθαρο πια στην Γαλήνη ότι δε θέλει άλλο να ανακατεύεται στη ζωή του και τη σχέση του µε την Αγγελική, ενώ ο Ορέστης ξεσπά με θυμό στον πατέρα του για την απόφασή του να ρισκάρει ένα µη ασφαλές δρομολόγιο µε το Σαρωνίς.

Η Άντζελα συνειδητοποιεί ότι η δουλειά που ανέλαβε φτάνει στο τέλος της και η τραγωδία του Γρηγόρη σύντομα θα ξεκινήσει. Η Βούλα, από την άλλη, τη συμβουλεύει να σώσει τον Γρηγόρη. Στο Πόρτο Λεόνε η Κοραλία έρχεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Σήφη, ενώ ο Γιάµαρης, συζητώντας µε τον Καπετανάκο, καταλαβαίνει ότι η Καίτη είναι όργανο στα χέρια της Αλεξάνδρας. Η Αλεξάνδρα, µετά την γκάφα του Χρόνη σχετικά με το παιδί της Λένας, βρίσκει έναν τρόπο να κάνει την Ασηµίνα να της παραδεχτεί ποια γέννησε τη βραδιά του φόνου του Στράτου.

Δείτε το trailer



Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.