Γιορτές με μπλόκα για τους αγρότες: Ανοίγουν διόδια και μοιράζουν προϊόντα στους ταξιδιώτες

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες και θα περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι τις ημέρες των εορτών, οι δρόμοι θα παραμένουν ανοιχτοί για την ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων, ενώ σήμερα και αύριο ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων κοντά στα μπλόκα.

Έχοντας ενιαία στάση, αγρότες και κτηνοτρόφοι επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου «αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των αιτημάτων τους». Από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά και 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση, απάντησε η κυβέρνηση.

Κλειστή η περιφερειακή της Πάτρας

Κλειστή είναι η περιφερειακή της Πάτρας από τους αγρότες. Μπλόκα υπάρχουν και στις παρακαμπτήριες οδούς.

Οι οδηγοί πρέπει να διασχίσουν την πόλη της Πάτρας για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Κόμβος Νίκαιας: Οι αγρότες θα ανεβάσουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου

Σήμερα και αύριο, μετά από απόφαση των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, από τις 11π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ., οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου.

Οι παρακαμπτήριες οδοί θα παραμείνουν ανοιχτές ενώ οι αγρότες θα μοιράσουν σε διερχόμενους οδηγούς αγροτικά προϊόντα για να δείξουν τις χαμηλές τιμές στις οποίες πωλούνται από τους ίδιους.

Μάλγαρα: Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Θήβα: Αμετακίνητοι στα μπλόκα

Παρατεταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό, όμως οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας. Η Εθνική οδός είναι κλειστή από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστή από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Δύο σκληρά μπλόκα

Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα, με αμετακίνητα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία.

Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Σιάτιστα Κοζάνης: Ενισχύθηκε το μπλόκο

Το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριο. Χθες το μεσημέρι στη Σιάτιστα, έκλεισε για ένα δίωρο και η Εγνατία και η Εθνική Οδός, με μια ουρά πολύ χιλιομέτρων να δημιουργείται από τα φορτηγά που δεν επιτρεπόταν να περάσουν. Παράλληλα, κανονικά γινόταν η διέλευση των οχημάτων από και προς Γιάννενα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση που έχει ληφθεί από το μπλόκο της Σιάτιστας, είναι να προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων όχι μόνο στη Ξηρολίμνη και στον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, που ουσιαστικά σημειώνεται και η μεγαλύτερη κίνηση.

Για τη Δευτέρα αποφάσισαν 24ωρο -τουλάχιστον- αποκλεισμό των φορτηγών, των εμπορικών οχημάτων από την περιοχή, με τον δρόμο να κλείνει και πάλι σε για δύο ώρες.

Πάντως, δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και τονίζουν ότι η διέλευση στις γιορτές θα είναι ελεύθερη αλλά θα σκεφτούν τις κινήσεις τους για μετά τα Χριστούγεννα, όπως είπαν, που πιθανόν να πάνε και σε έναν γενικότερο αποκλεισμό, πάντα σε συντονισμό με το πανελλήνιο όργανο τους.