Κρήτη: «Πίεση διαρκείας» με νέες αφίξεις μεταναστών – Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια του νησιού

  • Τρεις νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/12) νότια της Κρήτης, με συνολικά 95 άτομα να διασώζονται.
  • Οι επιχειρήσεις έγιναν ανοιχτά της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
  • Οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Τρεις νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/12) νότια της Κρήτης.

Οι επιχειρήσεις έγιναν ανοιχτά της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και συνολικά διασώθηκαν 95 άτομα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα creta24.gr, λέμβος με 33 μετανάστες εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου από παραπλέον πλοίο σημαίας Νησιών Κέιμαν. Οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λέμβος με 37 μετανάστες εντοπίστηκε από περιπολικό του Λιμενικού 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Τέλος 35 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος που εντοπίστηκε 2,5 ναυτικά μίλα νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας, διασώθηκαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Υπενθυμίζεται ότι την χθες Παρασκευή (19/12) είχαμε επτά περιστατικά άφιξης μεταναστών στην Κρήτη, με εκατοντάδες αλλοδαπούς να μεταφέρονται τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων, στην Κιτρένωση Ρεθύμνου και το κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

 

 

 

10:02 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

