Κρήτη: Στο Ρέθυμνο μεταφέρονται οι εκατοντάδες μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 539 μεταναστών που διασώθηκαν νότια της Κρήτης και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, την ώρα που οι υποδομές φιλοξενίας δοκιμάζονται σοβαρά.

Σύμφωνα με το neakriti, έντονη ανησυχία προκαλεί στις λιμενικές αρχές και στην τοπική κοινωνία της Κρήτης η συνεχής αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων στη νότια πλευρά του νησιού, με τον συνολικό αριθμό από τις αρχές του έτους να προσεγγίζει πλέον τις 19.000. Το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν τέσσερις επιχειρήσεις διάσωσης, δύο χθες και δύο σήμερα, γεγονός που επιτείνει την πίεση στις υποδομές.

Στο πλαίσιο της σημερινής επιχείρησης, 539 μετανάστες που διασώθηκαν νωρίς το πρωί νότια της Κρήτης και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, μεταφέρονται σταδιακά με λεωφορεία στον χώρο της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη μεταφερθεί περίπου 100 άτομα, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί προοδευτικά, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Παρότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο. Συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνης βρίσκονται ήδη στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες να καθαρίσουν και να βελτιώσουν στοιχειωδώς έναν εγκαταλελειμμένο χώρο. Παράλληλα, παρόντες είναι και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προσφέροντας υποστήριξη στους διασωθέντες.

Τη σίτιση των μεταναστών έχει αναλάβει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του χρόνου παραμονής τους στην Κρήτη και του πότε θα μετακινηθούν σε κέντρα υποδοχής της ενδοχώρας, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα και κατάφερε να μεταφέρει όλους τους επιβαίνοντες με ασφάλεια στη στεριά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία σκάφη της FRONTEX, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

Την ίδια ώρα, οι φωνές προβληματισμού από το προσωπικό των λιμενικών εντείνονται.

Ο Γιώργος Σφακιανάκης, πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, επανέλαβε σε δηλώσεις του στο Ράδιο 98.4 την έντονη κριτική του προς την Πολιτεία, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή διαχείριση της κατάστασης. Όπως τόνισε, είναι «αδιανόητη η στάση των αρμόδιων Υπουργείων», επισημαίνοντας παράλληλα ότι και οι βουλευτές της Κρήτης θα έπρεπε να ασκούν μεγαλύτερη πίεση, δεδομένου ότι το γεωγραφικό μέγεθος και οι ιδιαιτερότητες του νησιού απαιτούν επανεξέταση και ανασχεδιασμό της πολιτικής στο μεταναστευτικό.