Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Του Αιγαίου τα μπλουζ» το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

  • Υπό τους ήχους του αγαπημένου του τραγουδιού, «Του Αιγαίου τα μπλουζ» του Κώστα Μπίγαλη, αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ.
  • Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
  • Η τελετή έγινε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με ομιλίες από τον Κώστα Μπίγαλη και την Αιμιλία Υψηλάντη, ενώ το «παρών» έδωσαν και αρκετά πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σάρα και Μαίρη Εσκενάζυ

Υπό τους ήχους του αγαπημένου του τραγουδιού, «Του Αιγαίου τα μπλουζ» του καλού φίλου του και συνεργάτη, Κώστα Μπίγαλη, αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Τα παιδιά του, Σάρα και Λέων ήταν συντετριμμένα.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

κηδεία Εσκενάζυ

Η τελετή έγινε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Για τον σπουδαίο ηθοποιό μίλησαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Αιμιλία Υψηλάντη, ενώ το «παρών» έδωσαν ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος κ.α.

 

