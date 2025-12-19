Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις. Παρά ταύτα, η πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου.
  • Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος του τραγουδιστή τονίζουν: «Για ακόμη μία φορά οι άνθρωποι που τον αγαπούν, έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το «παρών» σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον».
  • Ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι «η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του έχει τρωθεί ανεπανάληπτα», καθώς ο τραγουδιστής «είναι βαθιά πληγωμένος από την οικογένειά του, καθώς θεωρεί ότι άδικα τον εξέθεσαν με τον εγκλεισμό του».
Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις. Χθες βράδυ έκανε πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος του Γιώργου Μαζωνάκη τονίζουν:

«Παρακολουθήσαμε μέσω αναρτήσεων από τα social media την τεράστια επιτυχία και την απίστευτη προσέλευση κόσμου στο νυχτερινό κέντρο, όπου έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα ο Γιώργος. Για ακόμη μία φορά οι άνθρωποι που τον αγαπούν, έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το «παρών» σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον».

Και πρόσθεσαν: «Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί και γνωρίζουμε ότι από τους ανθρώπους ο Γιώργος παίρνει δύναμη για να συνεχίσει».

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, «η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του έχει τρωθεί ανεπανάληπτα. Η οικογένειά του από την Κυριακή που άρχισαν να κυκλοφορούν οι πληροφορίες έως χθες που κατατέθηκε μήνυση, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Γιώργο. Και με μηνύματα και με τηλέφωνα που όμως, έμειναν αναπάντητα. Ο Γιώργος είναι βαθιά πληγωμένος από την οικογένειά του, καθώς θεωρεί ότι άδικα τον εξέθεσαν με τον εγκλεισμό του. Δεν το έχει ξεπεράσει και θεωρεί ότι είναι προσχηματικό αυτό το ενδιαφέρον. Η οικογένεια ωστόσο εκτιμά ότι ακόμη και αυτό που έγινε το καλοκαίρι, είναι επειδή ενδιαφέρονται για το καλό του Γιώργου. Υπάρχει ενδιαφέρον για την υγεία και τη φήμη του Γιώργου και τώρα».

