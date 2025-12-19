Έρχονται νέες κακοκαιρίες από αύριο – «Παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών φέρνει βροχές τα Χριστούγεννα και χιόνια την Πρωτοχρονιά

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, «ανοίγει» ο δρόμος για τις κακοκαιρίες από αύριο στη χώρα μας.
  • Ο κ. Μαρουσάκης αναφέρει ότι «αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες», φέρνοντας πολλές βροχές και χιόνια στα ψηλά βουνά.
  • Η δεύτερη φάση του καιρού, που περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, θα χαρακτηρίζεται από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και πολλά χιόνια στα βουνά, πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

«Ανοίγει» ο δρόμος για τις κακοκαιρίες από αύριο στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρουσάκης, μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες». 

 

Η ανάρτηση

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

ΔΥΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές – καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.
Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων – βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.
Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα – ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν.
  • Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
  • Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια της Θράκης το βράδυ, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και το βράδυ στα βόρεια έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

  • Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.
  • Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

  • Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.
  • Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

  • Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

  • Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.
  • Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

