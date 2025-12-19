Αλέξανδρος Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Κένεντι Σέντερ ο ισχυρός άνδρας του ομίλου AKTOR

  • Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ήταν προσκεκλημένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην εκδήλωση που έγινε στο Κένεντι Σέντερ.
  • Ο όμιλος AKTOR, μέσω της κοινοπραξίας Atlantic See LNG Trade SA (AKTOR+ΔΕΠΑ), θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου που θα περνά από την Ελλάδα.
  • Αναμένονται δύο συσκέψεις κορυφής στην Ουάσινγκτον για την επίσπευση των διαδικασιών, όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο κ. Εξάρχου. Ο Πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε επίσης τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου ήταν ένας εκ των προσκεκλημένων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην εκδήλωση που έγινε στο Κένεντι Σέντερ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, όπως αναφέρει το hellasjournal, επιχειρηματίες και πολιτικοί των ΗΠΑ, αλλά και εκπρόσωποι από την Ευρώπη. Οι φωτογραφίες του Προέδρου Τραμπ με τους προσκεκλημένους του δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου το προηγούμενο διάστημα είχε σειρά επαφών στις ΗΠΑ με υψηλούς αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης για ζητήματα LNG και ενέργειας, ενώ υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό ο όμιλος AKTOR μέσω της κοινοπραξίας Atlantic See LNG Trade SA (AKTOR+ΔΕΠΑ) αποκαλύφθηκε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά LNG από της ΗΠΑ στην Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου που θα περνά από την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το hellasjournal, «η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες του για το υγροποιημένο φυσικό αέριο του άνοιξαν όλες τις πόρτες στην Ουάσινγκτον. Ο διάδρομος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη είναι αποτέλεσμα στρατηγικής απόφασης του Λευκού Οίκου. Και είναι ευτύχημα ότι επιλέχθηκε η Ελλάδα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τώρα αναμένονται δύο συσκέψεις κορυφής στην Ουάσινγκτον με όλους τους παίκτες, Αμερικανούς, Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους για να επισπευσθούν οι διαδικασίες και την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο κ. Εξάρχου.

Ο Πρόεδρος Τράμπ προσκάλεσε και τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.

