Σφοδρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στην κυκλοφορία

Σύνοψη από το

  • Οι έντονες καταιγίδες συνεχίζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες.
  • Πολλές πτήσεις της Emirates και της Flydubai έχουν ακυρωθεί ή επαναπρογραμματιστεί, ενώ εταιρείες καλούνται να υιοθετήσουν την τηλεργασία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
  • Ένας 27χρονος Ινδός έχασε τη ζωή του στο Ρας Αλ Καϊμά λόγω κατάρρευσης τοίχου, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Καιρού προειδοποιεί για συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σφοδρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τα ΗΑΕ: Ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στην οδική κυκλοφορία

Οι έντονες καταιγίδες συνεχίζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες και να περιορίσουν τα ταξίδια.

Η Emirates και η Flydubai έχουν ακυρώσει ή επαναπρογραμματίσει αρκετές πτήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το Υπουργείο Υγείας και Προστασίας των Περιβάλλοντος (MoHRE) κάλεσε τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές να υιοθετήσουν την τηλεργασία στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ το Άμπου Ντάμπι έχει αναστείλει τις εκδηλώσεις της κοινότητας.

Ο Δήμος του Ντουμπάι κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημερώσεις και εικόνες από τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διαχείριση της υπερχείλισης σε όλο το εμιράτο. Οι ομάδες παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, διεξάγοντας επιχειρήσεις πεδίου όλο το 24ωρο για να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Από τον καθαρισμό των πλημμυρισμένων δρόμων μέχρι την αντιμετώπιση αναφορών σε πραγματικό χρόνο, ο δήμος εργάζεται για να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια και να διατηρήσει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας σε όλο το Ντουμπάι.

Ένας 27χρονος Ινδός, πέθανε στο Ρας Αλ Καϊμά μετά την κατάρρευση τοίχου κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο για τον Καιρό (NCM) προειδοποιεί για συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους, σκόνη και τρικυμία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Gulfnews.com.

Πλημμύρισαν δρόμοι στη Σάρτζα μετά από έντονες βροχοπτώσεις

Η έντονη βροχόπτωση στη Σάρτζα έχει πλημμυρίσει δρόμους στην Χαλιντίγια (Al Majaz-3) και την Αλ Εστικλάλ. Τα βίντεο δείχνουν δρόμους με πολλά νερά, γεγονός που ωθεί τις αρχές να παροτρύνουν τους κατοίκους και τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

