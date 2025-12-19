Σφοδρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στην κυκλοφορία

Οι έντονες καταιγίδες συνεχίζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες και να περιορίσουν τα ταξίδια.

Η Emirates και η Flydubai έχουν ακυρώσει ή επαναπρογραμματίσει αρκετές πτήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το Υπουργείο Υγείας και Προστασίας των Περιβάλλοντος (MoHRE) κάλεσε τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές να υιοθετήσουν την τηλεργασία στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ το Άμπου Ντάμπι έχει αναστείλει τις εκδηλώσεις της κοινότητας.

Ο Δήμος του Ντουμπάι κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημερώσεις και εικόνες από τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διαχείριση της υπερχείλισης σε όλο το εμιράτο. Οι ομάδες παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, διεξάγοντας επιχειρήσεις πεδίου όλο το 24ωρο για να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Από τον καθαρισμό των πλημμυρισμένων δρόμων μέχρι την αντιμετώπιση αναφορών σε πραγματικό χρόνο, ο δήμος εργάζεται για να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια και να διατηρήσει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας σε όλο το Ντουμπάι.

في كل موقع، تقف فرق #بلدية_دبي على أهبة الاستعداد، تبذل جهودًا ميدانية متواصلة للتعامل مع آثار التقلبات الجوية بسرعة وكفاءة. من تصريف تجمعات المياه إلى الاستجابة الفورية للبلاغات، يعمل الميدان بلا توقف حفاظًا على سلامة الجميع وضمان استمرار الحركة بسلاسة في مختلف مناطق الإمارة. pic.twitter.com/7i5lqP0Asw — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) December 19, 2025

Ένας 27χρονος Ινδός, πέθανε στο Ρας Αλ Καϊμά μετά την κατάρρευση τοίχου κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο για τον Καιρό (NCM) προειδοποιεί για συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους, σκόνη και τρικυμία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Gulfnews.com.

Car stranded on a waterlogged street in Sharjah.

Video by: Virendra Saklani/Gulf News Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/lV0cwVBxED — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Πλημμύρισαν δρόμοι στη Σάρτζα μετά από έντονες βροχοπτώσεις

Η έντονη βροχόπτωση στη Σάρτζα έχει πλημμυρίσει δρόμους στην Χαλιντίγια (Al Majaz-3) και την Αλ Εστικλάλ. Τα βίντεο δείχνουν δρόμους με πολλά νερά, γεγονός που ωθεί τις αρχές να παροτρύνουν τους κατοίκους και τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.