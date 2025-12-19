Αίγιο: 22χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και ληστείας από συγγενικά της πρόσωπα 

Δύο άνδρες και μια γυναίκα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από καταγγελία για βιασμό και ληστεία από κοινού στο Αίγιο.

Σύμφωνα με το tempo24, 22χρονη Ρομά βρέθηκε στην Καλαμάτα με μια συνομήλικη ξαδέλφη της, τον άνδρα της και έναν ξάδελφό του και όλοι μαζί συμφώνησαν να μεταβούν οδικώς στο Αίγιο.

Φθάνοντας στον προορισμό τους, σύμφωνα με το θύμα, η 22χρονη ξαδέλφη της τη νάρκωσε με φάρμακο που της έριξε σε ποτό. Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για την κοπέλα, καθώς ο ένας άνδρας, φέρεται να την βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι της αφαίρεσε ποσό 10.000 ευρώ που είχε μαζί της και χρυσαφικά που φορούσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία εναντίον τους.