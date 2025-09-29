Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πιέζουν τον Νετανιάχου να δεχτεί το σχέδιο Τραμπ – «Μην προσαρτήσεις την Δυτική Όχθη»

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα κατά τη συνάντησή τους αργότερα τη Δευτέρα και να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος με γνώση του θέματος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο εξέχουσα αραβική χώρα που εξομαλύνει τους δεσμούς με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα έκλεινε την πόρτα σε περαιτέρω εξομάλυνση του Ισραήλ με κορυφαία αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, πρόσθεσε ο απεσταλμένος.

Ο Ισραηλινός ηγέτης αντιμετωπίζει πιέσεις για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από ακροδεξιούς πολιτικούς που θέλουν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή και να σβήσουν τις ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα δώσει την απάντηση του Ισραήλ στην ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα, όταν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ηγέτη στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Τι πιστεύουν τα ΗΑΕ

Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα κοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους σεΐχη Αμπντάλα μπιν Ζαγιέντ σε συνάντηση με τον Ισραηλινό ηγέτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το περιεχόμενο των παρατηρήσεων του σεΐχη Αμπντάλα προς τον Νετανιάχου κατά τη συνάντηση δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ο σεΐχης Αμπντάλα, η χώρα του οποίου ασκεί διπλωματική επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή λόγω του πλούτου, της στρατηγικής της θέσης και της διεκδικητικής εξωτερικής της πολιτικής, δήλωσε ότι τα ΗΑΕ υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα μέρη. Ο σεΐχης κάλεσε τον Νετανιάχου να συνεργαστεί σοβαρά με την κυβέρνηση Τραμπ για να προχωρήσει το σχέδιο προς υλοποίηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με αρκετούς Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα για να προωθήσει το πλαίσιο 21 σημείων του για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου Ισραήλ-Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στο Ρόιτερς ότι ελπίζει ότι στη συνάντηση της Δευτέρας θα αποσπάσει τη συμφωνία του Νετανιάχου για το πλαίσιο. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται “πολύ κοντά” στη συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου της Γκάρα.