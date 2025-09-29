Μαριλίτα Λαμπροπούλου για Δημήτρη Λάλο: «Κινούμαστε αρκετά ελεύθερα, χωρίς να νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαριλίτα Λαμπροπούλου Δημήτρης Λάλος

Το τηλεοπτικό κοινό περιμένει με ανυπομονησία να απολαύσει την Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, στη νέα δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο». Οι δύο επιτυχημένοι ηθοποιοί, με αφορμή τη νέα τους συνεργασία, βρέθηκαν την Δευτέρα (29/9) το πρωί στον καναπέ της εκπομπής της Φαίης Σκορδά. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες τοποθετήθηκαν και για το θέμα της ιδιωτικότητας και της δημοσιότητας.

Μιλώντας για το νέο επαγγελματικό τους βήμα, ο Δημήτρης Λάλος, τον οποίο είχαμε παρακολουθήσει με την Μαριλίτα Λαμπροπούλου και στον «Σασμό», είπε ότι: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί από την παραγωγή μέχρι τους συνεργάτες μας είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε, αυτό που θέλαμε. Ήμασταν μια χρονιά χώρια με την Μαριλίτα μετά τον “Σασμό” και ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια ωραία σειρά, που να μπορούσαμε να συμμετέχουμε και να είμαστε και οι δύο μαζί. Μας έγινε η πρόταση να παίξουμε μαζί και πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό σενάριο».

«Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί πάντα νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει!», σημείωσε η πρωταγωνίστρια του «Μια νύχτα μόνο».

Σχετικά με το κομμάτι της ιδιωτικότητας και της δημοσιότητας, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ξεκαθάρισε πως: «Έχουμε την πολυτέλεια της ιδιωτικότητας. Εμείς αισθανόμαστε ότι κινούμαστε αρκετά ελεύθερα, χωρίς να νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας».

Ακόμα, ο Δημήτρης Λάλος εξήγησε ότι: «Προφανώς ενδιαφέρεται και ο κόσμος για τον ηθοποιό, αυτό είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε ενστερνιστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή η δημοσιότητα. Εγώ πιστεύω ότι όσο ένας καλλιτέχνης κρατάει τα μπόσικά του και ασχολείται με την τέχνη του και όταν αυτό που κάνει αρχίζει και ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και η προσωπικότητά του, αυτό είναι φυσιολογικό. Αν μετά ο ίδιος ο καλλιτέχνης αρχίζει να αποβλέπει σε άλλα πράγματα, θέλει άλλου τύπου δημοσιότητα να τραβήξει πάνω του, μετά αρχίζει και εκφυλίζεται το πράγμα. Είμαστε διάσημοι λόγω της δουλειάς μας, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε διάσημοι».

