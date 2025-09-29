Λευκός Οίκος: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Γάζα» – Οι πιέσεις Τραμπ σε Νετανιάχου και οι αλλαγές που θα ζητήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης που θα έχουν το βράδυ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς βρίσκονται “πολύ κοντά” στην επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Η Λέβιτ, μιλώντας στην εκπομπή “Fox and Friends” του Fox News, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ θα μιλήσει και σε ηγέτες στο Κατάρ, οι οποίοι έχουν λειτουργήσει ως μεσάζοντες με τη Χαμάς, τη Δευτέρα, είπε.

Υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές

“Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να παραιτηθούν λίγο από κάτι και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά αυτός είναι τελικά ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση”, είπε η Λέβιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι “κάτι ιδιαίτερο” έρχεται για τη Γάζα, αλλά, ενόψει της συνάντησης που θα έχει το απόγευμα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει επιφυλάξεις σχετικά με το σχέδιο 21 σημείων του Λευκού Οίκου για εκεχειρία και μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο Τραμπ αναμένεται κατά συνέπεια να πιέσει σχεδόν ασφυκτικά τον Νετανιάχου για να δεχτεί το σχέδιο των 21 σημείων που πρότεινε την περασμένη εβδομάδα σε Άραβες ηγέτες. Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για να κλείσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

“Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για μεγάλα πράγματα στην Μέση Ανατολή”, έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “ΌΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ!!! Πρόεδρος DJT”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αλλά σε συνέντευξή του στο The Sunday Briefing στο Fox News το απόγευμα της Κυριακής, ο Νετανιάχου δεν είπε ότι αποδέχθηκε το σχέδιο. “Το επεξεργαζόμαστε”, είπε. “Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη”.

Και η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είχε λάβει καμία νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Σε ανακοίνωσή της, επανέλαβε “την ετοιμότητά της να εξετάσει οποιεσδήποτε προτάσεις λάβει από τους αδελφούς της διαμεσολαβητές με θετικό και υπεύθυνο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας”.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει επιφυλάξεις και να πιέσει για αλλαγές στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία να κλείσει μια συμφωνία, ακόμη και αν πολλές από τις λεπτομέρειες έχουν επεξεργαστεί εκ των προτέρων.

Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου των 21 σημείων συντονίστηκε με τον Νετανιάχου εκ των προτέρων “με κάθε λεπτομέρεια”, δήλωσε ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε ορισμένα στοιχεία, όπως ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής (Π.Α.) και η αναφορά στις φιλοδοξίες ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

“Ο Νετανιάχου δεν θα αποδεχθεί όλο το περίγραμμα όπως έχει αρχικά δημοσιευθεί”, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι πιθανότατα θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερες αλλαγές πριν οι ΗΠΑ οριστικοποιήσουν την πρόταση “αλλά και μετά”.

“Η δυναμική φαίνεται πιο σοβαρή αυτή τη φορά”, δήλωσε άλλος, ανώτερος, ισραηλινός αξιωματούχος, “αλλά χρειάζεται ακόμη να περάσει η τελική γραμμή”. Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων, ο οποίος χαρακτηρίστηκε επίσης από σημαντική αισιοδοξία, κατέρρευσε στα τέλη Ιουλίου, όταν οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν αιφνιδιαστικά από τις συνομιλίες, ακολουθούμενες στενά από το Ισραήλ. Και οι δύο χώρες κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι δεν διαπραγματευόταν με καλή πίστη.

Έκτοτε, οι βασικοί διαμεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ προσπάθησαν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς επιτυχία. Λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ παρουσίασαν μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα με στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς εκτροχίασε εντελώς τις συνομιλίες. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη την Κυριακή, ο Νετανιάχου δεν ζήτησε συγγνώμη για το χτύπημα.

Τα ακροδεξιά βαρίδια

Οι ακροδεξιοί πολιτικοί σύμμαχοι του Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπαζαλέλ Σμότριχ, απειλούν σταθερά να ανατρέψουν την κυβέρνηση Νετανιάχου, εάν ο πόλεμος τελειώσει, και αναμένεται να αντιταχθούν ανυποχώρητα σε οποιοδήποτε σχέδιο που περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση και εδρεύει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τη Δευτέρα, ο Σμότριχ έθεσε μια σειρά από “αδιαπραγμάτευτες” απαιτήσεις στο Χ, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εμπλοκή της Π.Α. στη μεταπολεμική Γάζα, καθώς και σε οποιαδήποτε αναφορά για μελλοντική κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ζήτησε επίσης την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και την εκδίωξη της ηγεσίας της από τη Γάζα, επιμένοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει μόνιμο στρατιωτικό έλεγχο στην περίμετρο της περιοχής.

Ο Σμότριτς απαίτησε επίσης να μην υπάρξει “καμία ανάμειξη του Κατάρ στη Γάζα”, επισημαίνοντας αυτό που θεωρεί ως υποστήριξή του προς τη Χαμάς και την αντι-ισραηλινή δραστηριότητα των μέσων ενημέρωσης. Είπε ότι οι κάτοικοι της Γάζας που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη λωρίδα θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν μέσω της Αιγύπτου.

Ο ακροδεξιός Σμότριχ ζήτησε επίσης ο ισραηλινός στρατός να διατηρήσει μια «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα ακόμα και στην περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων, την οποία έχει ήδη εκθέσει ο Τραμπ στον Νετανιάχου και σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, προβλέπει, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ισραηλινή απόσυρση, όπως και μια μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Τέλος ο Σμότριχ εξέφρασε την ελπίδα για αμερικανική υποστήριξη στο σχέδιο προσάρτησης της «Ιουδαίας και Σαμάρειας», η βιβλική ονομασία που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ηγέτες για τη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ως προς αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κατηγορηματικά βέτο την Πέμπτη: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη (…) Αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την υποστήριξη του κόμματος του Σμότριχ για να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο.

Πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου, οι οικογένειες των ομήρων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως τη θεωρούν.

Ο Ντάνι Μιράν, πατέρας του ομήρου Όμρι Μιράν, δήλωσε στη συγκέντρωση: “Δεν χάνουμε την ελπίδα. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να φέρουμε τον Όμρι και όλους τους υπόλοιπους ομήρους στο σπίτι”.