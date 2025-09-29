Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος είναι αποφασισμένος να μάθει ποιο από τα 3 αδέλφια Τσάτσανη έχει τα λεφτά

Νάντια Ρηγάτου

Media

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος είναι αποφασισμένος να μάθει ποιο από τα 3 αδέλφια Τσάτσανη έχει τα λεφτά

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στον Αντ1 στο 2ο επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέρα“.

Τα τρία αδέλφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε.

Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο. Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος, αλλά και η Βιβή και ο Φώντας!

Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά.

Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

Δείτε το trailer

