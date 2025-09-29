Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από όχημα – Στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στα Ιωάννινα, όταν ένα όχημα παρέσυρε πεζό που βρισκόταν σε διάβαση, στην πλατεία Ομήρου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το όχημα, τύπου κλούβας, όπως μεταδίδει το epirus-tv-news.gr.

Με την χρήση γρύλου ανυψώθηκε το όχημα και αφαιρέθηκε ο πίσω τροχός ώστε να απεγκλωβιστεί ο τραυματίας, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο εν λόγω σημείο οι διαβάσεις για τους πεζούς έχουν ξεθωριάσει και δεν είναι εύκολα και άμεσα ορατές από τους οδηγούς.