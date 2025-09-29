Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Ένσταση ακυρότητας επί της προδικασίας – «Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, βρέθηκε από το πρωί της Δευτέρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι η συνήγορος και του επί 14 ημέρες απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή 36 κατηγορουμένων – μη πολιτικών προσώπων, τον δρόμο για το ακροατήριο παίρνει η υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατήγγειλε την πολύ γρήγορη – σε μόλις σε δύο μέρες – απόφαση από την πρόεδρο Εφετών, επί της εισαγγελικής πρότασης. Επίσης σημείωσε ότι απουσιάζουν από τα γραφεία τους τόσο ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, όσο και η πρόεδρος Εφετών και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και υπενθύμισε ότι είναι σε εκκρεμότητα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις 10 ημέρες που δίνει περιθώριο ο Κώδικας από την εισαγγελική πρόταση μέχρι την πρόεδρο Εφετών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε ένσταση ακυρότητας επί της προδικασίας.

«Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά. Δεν έχω συναντήσει ξανά τέτοιους λειτουργούς που δεν έχουν σε τίποτε να καταπατούν το καθήκον τους, να παραβιάζουν τις πιο ιερές υποχρεώσεις για να μπαζώσουν μία ποινική υπόθεση πολλαπλών κακουργημάτων, αφαίρεσης με κακουργηματικό τρόπο 57 ανθρώπινων ζωών, πρόκλησης τεράστιας σωματικής και ψυχικής βλάβης, βλάβη της υγείας και ψυχικής οδύνης σε τόσους ανθρώπους. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιους ξετσίπωτους λειτουργούς» τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η πρόεδρος Εφετών Λάρισα, Μαρία Λιανού παρέλαβε την δικογραφία μετά τις 3 το μεσημέρι την Παρασκευή και σήμερα Δευτέρα στις 8 το πρωί είχε παραδώσει σύμφωνη γνώμη. Αυτά που ο κ. Τσόγκας τα έκανε μέσα σε 5 μέρες, η κυρία Λιανού τα έκανε σε 2 μέρες. Κατάφερε δηλαδή η κ. Λιανού να ξεπεράσει την ταχύτητα του φωτός. Επίσης κατάφερε να δει την δικογραφία και να επισκοπήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο χωρίς να τον ανοίξει. Η κ. Λιανού έκανε αυτό που θέλει ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Τζαβέλλας και η κ. Παπαδοπούλου, η διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου, που ξετσίπωτα ποδοπατούν την μνήμη 57 ανθρώπων και ξετσίπωτα περιφρονούν την αγωνία των θυμάτων, των επιζώντων και των οικογενειών» πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προανήγγειλε πως θα προβεί και σε άλλες ενέργειες επί της διαδικασίας.