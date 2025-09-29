ΝΔ: Μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε οικογένειες και νέους

Enikos Newsroom

πολιτική

ΝΔ: Μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε οικογένειες και νέους

«Μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε οικογένειες και νέους. Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες» τονίζει σε ανάρτησή της στο Facebook η Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, αναφέρει 5 περιπτώσεις νέων έως 25 ετών που θα έχουν με την ελάφρυνση της φορολογίας ετήσιο όφελος από 1.283 ευρώ έως 3.100 ευρώ.

Στην ίδια ανάρτηση επισημαίνονται παραδείγματα νέων από 26-30 ετών με ετήσιο όφελος 1.300 και 1.400 ευρώ, καθώς και φορολογούμενων άνω των 30 ετών με ετήσιο όφελος από 600 έως 4.200 ευρώ.

17:19 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

