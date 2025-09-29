Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Απεγκλωβίστηκαν 2 επιβάτες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στην επαρχιακή οδό Λευκάδας – Γαρδικίου, στη Φθιώτιδα.

Όλα συνέβησαν όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ανετράπη σε μία από τις στροφές του δρόμου, πριν από την διασταύρωση Καναλίων.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σταμάτησαν επίσης να βοηθήσουν διερχόμενοι οδηγοί, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες και να τους παραδώσουν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε γρήγορα στο σημείο προκειμένου να τους διακομίσει προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης.

Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για όσο διάστημα χρειάστηκε ώστε να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός των επιβατών, ενώ με μέριμνα των ιδιοκτητών το όχημα θα απομακρυνθεί με γερανό.

 

