Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

«Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», προσθέτει ο πρωθυπουργός.

14:59 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

