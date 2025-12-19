Βουλή: Στις 11:00 η ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

  • Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ψήφιση του νομοσχεδίου, μετά από αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί γύρω στις 11:00 το πρωί.
  • Κεντρικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η μεταφορά του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Περιλαμβάνονται επίσης τρεις τροπολογίες, μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.
  • Χθες, στη συζήτηση μίλησαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 46 βουλευτές. Σήμερα, η συζήτηση ολοκληρώνεται με τις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» καθώς και των τριών τροπολογιών μεταξύ των οποίων και αυτή με τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου, μετά το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών που έχει καταθέσει η ΝΔ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί γύρω στις 11:00 το πρωί.

Στη συζήτηση χθες στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου μίλησαν τρείς πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς 46 βουλευτές. Σήμερα, η συζήτηση ολοκληρώνεται με τις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων.

