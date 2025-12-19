Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε Λύκειο των Χανίων – Στο νοσοκομείο μια μαθήτρια 

  • Κρούσμα μικροβιακής βακτηριακής μηνιγγίτιδας εμφανίστηκε σε λύκειο των Χανίων, με μία μαθήτρια της τρίτης τάξης να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χανίων.
  • Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από την επιστροφή του 17χρονου κοριτσιού από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και τη Βιέννη την περασμένη Παρασκευή.
  • Το σχολείο ενημέρωσε τους γονείς μέσω email για το περιστατικό, ενώ ο ΕΟΔΥ έχει δώσει οδηγίες για υγειονομικά μέτρα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων

Κρούσμα μικροβιακής βακτηριακής μηνιγγίτιδας εμφανίστηκε σε λύκειο των Χανίων, με μία μαθήτρια της τρίτης τάξης να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο .

Σύμφωνα με το zarpanews, η διάγνωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από την επιστροφή του 17χρονου κοριτσιού από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και τη Βιέννη, την περασμένη Παρασκευή.

Για το σοβαρότατο περιστατικό ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών μέσω email από το σχολείο τους, κατά το οποίο περιγραφόταν η κατάσταση ως έχει, ενώ επιπροσθέτως το σχολείο ενημέρωνε τους γονείς ότι έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ για το κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Στο μέιλ που απέστειλε η διεύθυνση του σχολείου στους γονείς, ο ΕΟΔΥ δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, χωρίς να ενδείκνυται η απολύμανση των χώρων του σχολείου, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό.

