Νίκος Παππάς: Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο – Δεν τον γρονθοκόπησα

  • Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, δηλώνοντας: «δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα».
  • Ο Νίκος Παππάς διευκρίνισε ότι «δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο».
  • Ο ευρωβουλευτής ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιο, σημειώνοντας: «Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι».
Την δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο έδωσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα, όπως φεύγω κάθε πρωί. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», είπε στο Mega ο Νίκος Παππάς.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι», σημείωσε ο ευρωβουλευτής.

