Νίκος Παππάς: Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στις γιορτές

Με γρήγορο ρυθμό προχωρούν οι διαδικασίες για την διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στις γιορτές μετά το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Ν. Γιαννόπουλου.

Αμέσως μετά την αποπομπή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος παρέπεμψε τον Νίκο Παππά στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το αίτημα της διαγραφής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφημερίδας των Συντακτών», η Επιτροπή με πρόεδρο τον Φώτη Κουβέλη θα καλέσει άμεσα σε απολογία τον Νίκο Παππά με δυνατότητα επιλογής είτε να παρουσιαστεί ενώπιον των μελών της επιτροπής είτε να καταθέσει γραπτό υπόμνημα. Με βάση τη βαρύτητα του περιστατικού η οριστική διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται το πιο πιθανό ενδεχόμενο και δεν αποκλείεται οι αποφάσεις να ληφθούν μέσα στις γιορτές.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι η χθεσινή τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open. «Σαφώς είναι εκτός ευρωομάδας, εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και είναι εκτός ηθικού και αξιακού πλαισίου αυτές οι συμπεριφορές. Κατηγορηματικά, χωρίς ναι μεν, αλλά. Kαι χωρίς συμπεριφορές, όπως αυτή της ΝΔ με τον πρώην γραμματέα της, τον Αυγενάκη, που σφαλιάριζε τους υπαλλήλους στα αεροδρόμια. Τον έδιωξε για έξι μήνες και τον επανέφερε μετά. Τέλος. Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αυτή η συμπεριφορά», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ωστόσο εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και κάποιοι που πήραν το μέρος του ευρωβουλευτή όπως ο Παύλος Πολάκης. Σε πλατφόρμα ενημέρωσης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης φέρεται να εξέφρασε αμφιβολίες για τα όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφος και κάλεσε τους βουλευτές να σκεφτούν ότι ο Ν. Γιαννόπουλος «θα του πάρει καλή αποζημίωση, το σκεφτήκαμε;».

Παράλληλα αρκετοί εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ βάλλουν κατά του Αλέξη Τσίπρα επειδή επί των ημερών του ο Νίκος Παππάς είχε προταθεί για υποψήφιος για τον Δήμο Αθηναίων. Με ανάρτησή του ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «το γεγονός ότι αυτός που τον τραμπούκισε ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παρολίγο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας (με μεγάλες πιθανότητες να είχε εκλεγεί), αποδεικνύει πόσο βαθιά είναι η σήψη της πολιτικής και της Αριστεράς, στα κόμματα που επικαλούνται το όνομά της. Και πόσο αυτή η “μεμονωμένη” ψηφίδα αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικότερης εικόνας του προβλήματος της απαξίωσης της Αριστεράς, που σήμερα δεν πείθει και δεν εμπνέει, παρά τα φτιασιδώματα, τα damage controls και τις επιστροφές».

«Δεν ξέρω τί θα πει “αριστερόμετρο”, τόσα χρόνια δεν το έχω καταλάβει, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αρκετών να μας νουθετήσουν. Ξέρω τί θα πει αξιοπρέπεια σε αυτό που θέλεις να δείξεις ότι είσαι ως κόμμα, το οποίο φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει όσους και όσες έχουν ανάγκη την δικαιοσύνη. Και πόσο σημασία έχει οι επιλογές των προσώπων να μην υπακούουν μόνο στην επικοινωνία, αλλά να συμβολίζουν το ήθος και τις αξίες αυτού που θέλεις ως Αριστερά να φέρεις στην κοινωνία», σημείωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Και πρόσθεσε: «Όπως επίσης ότι στην πολιτική αριθμητική, η “πρόσθεση” δεν σημαίνει πάντα αύξηση των δυνάμεων, αλλά μπορεί να σημαίνει και μείωση, γιατί προσθέτεις “αρνητικό” αριθμό. Τα “λαθάκια” αυτά στην επιλογή των προσώπων δυστυχώς δεν είναι στιγμιαία. Είναι διαρκή, και τα πληρώνει η Αριστερά ως σήμερα».

Τι απαντά ο Νίκος Παππάς

Ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι δεν κρύβεται μετά το σοβαρό επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο. Υπενθυμίζεται πως εις βάρος του έχει υποβληθεί μήνυση από το θύμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ, ο οποίος επικαλείται ανθρώπους του περιβάλλοντός του ευρωβουλευτή, ο κ. Παππάς είναι ήδη στην Ελλάδα, αφού έμεινε άφαντος επί 24 ώρες.

Από το περιβάλλον του Νίκου Παππά έγιναν γνωστά τα εξής: «Δεν κρύφτηκε ούτε δραπέτευσε για να διαφύγει της σύλληψης. Η αστυνομία θα μπορούσε να έρθει στο γραφείο του στο Στρασβούργο να τον βρει, όμως δεν τον αναζήτησε κανείς. Την επόμενη ημέρα του συμβάντος ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμά του, πήγε κανονικά κανονικά στις ψηφοφορίες του ευρωκοινοβουλίου, έκανε και την προγραμματισμένη του ομιλία, και το ίδιο απόγευμα αποχώρησε, όπως είχε προγραμματίσει, για την Ελλάδα».