Ρόδος: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο – Απείλησαν με σουγιά 12χρονο  

  Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν ομάδα πέντε ανήλικων μαθητών επιτέθηκε σε έναν 12χρονο έξω από σχολείο. Ένα από τα παιδιά απείλησε τον 12χρονο με σουγιά.
  Ο 12χρονος και η μητέρα του κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι γονείς των ανηλίκων, για διάφορα αδικήματα.
  Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των γονέων τους, έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο, όταν μια ομάδα πέντε ανήλικων μαθητών, ηλικίας από 13 έως 12 ετών, επιτέθηκαν σε έναν 12χρονο.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατική». Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, μετά το σχόλασμα και ενώ ο ανήλικος αποχωρούσε από το σχολείο, η ομάδα των πέντε παιδιών τον ακολούθησε και του επιτέθηκε φραστικά, εξυβρίζοντάς τον και απειλώντας τον. Ένα από τα παιδιά κρατούσε ένα σουγιά και απείλησε τον 12χρονο, ενώ δύο άλλα του εκτόξευσαν μια γλάστρα και ένα ξύλο, χωρίς να τον τραυματίσουν.

Την ίδια μέρα, ο 12χρονος συνοδευόμενος από την μητέρα του, κατήγγειλαν το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία, η όποια περιλαμβάνει συνολικά 10 άτομα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για απόπειρα σωματικής βίας, απειλή, εξύβριση, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

11:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

