Ενίσχυση δρομολογίων του Μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στη Γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων 

Σύνοψη από το

  • Η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, δρομολογώντας έως 3 επιπλέον συρμούς σε κάθε γραμμή.
  • Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν αύριο, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.
  • Τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται από τις 17:00 έως τις 18:00 από Παλαιό Δημαρχείο έως Σεφ και από τις 18:00 έως τη 01:00 την Κυριακή από Παλαιό Δημαρχείο έως Αγία Τριάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Δημοτικό Θέατρο
Φωτογραφία: Intime

Σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Σε σχετική ενημέρωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι με την πολύτιμη συνδρομή των εργαζομένων της δρομολογεί έως 3 επιπλέον συρμούς σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στη γραμμή 7 του τραμ

Η εταιρεία ενημερώνει, επίσης, το επιβατικό κοινό πως αύριο, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται:

– Από τις 17:00 έως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο – Σεφ – Παλαιό Δημαρχείο).

– Από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο – Αγία Τριάδα – Παλαιό Δημαρχείο).

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κίνδυνος παραπλάνησης από διαφημίσεις οδοντικών εμφυτευμάτων

Καρκίνος του πνεύμονα: Έως 8.000 ζωές μπορούν να σωθούν με την έγκαιρη διάγνωση

Αγορά πολυτελών κατοικιών: Αυτές είναι οι προτεραιότητες των αγοραστών – Σε ποιες περιοχές στρέφονται και τι επιλέγουν

ΕΥΔΑΠ: Στο τραπέζι αλλαγές στους λογαριασμούς του νερού – Τι θα ισχύσει για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:42 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα και ενισχύουν τις δράσεις τους σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς και άλλες δράσεις προχωρούν οι αγρότες στην Ημαθία, την Πέλλα, την...
12:18 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις οδοντικών εμφυτευμάτων

Διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το φαινόμενο της αυξανόμενης προβολής διαφημ...
12:06 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Στο Ρέθυμνο μεταφέρονται οι εκατοντάδες μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 539 μεταναστών που διασώθηκαν νότια της Κρήτης και αποβι...
11:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Του Αιγαίου τα μπλουζ» το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Υπό τους ήχους του αγαπημένου του τραγουδιού, «Του Αιγαίου τα μπλουζ» του καλού φίλου του και ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα