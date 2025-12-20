Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα η μήνυση του τραγουδιστή κατά του 22χρονου

  • Τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά του 22χρονου, Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος τον κατηγορεί για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις. Ο δικηγόρος του τόνισε ότι όσα έγιναν «είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού» και ότι ο τραγουδιστής εκβιάζεται εδώ και 3,5 μήνες.
  • Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τη μήνυση που κατέθεσε χθες σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη ο 22χρονος τραγουδιστής, με τον ενάγοντα να υποστηρίζει ότι διαθέτει στοιχεία και μάρτυρες. Εφόσον προκύψουν εμφανείς ενδείξεις, αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αρχειοθετηθεί η μήνυση.
  • Εξώδικο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη έστειλαν οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου, αρνούμενοι κάθε κατηγορία περί εκβιασμού και παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή. Ισχυρίζονται ότι ο τραγουδιστής δεν τήρησε τη συμφωνία και ζητούν την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών και δημόσια δήλωση αποκατάστασης της φήμης τους.
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης

Τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά του 22χρονου, Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος τον κατηγορεί για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του επιτυχημένου τραγουδιστή τόνισε ότι όσα έγιναν «είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού». Επιπλέον, ο νομικός εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων εδώ και περίπου 3,5 μήνες, όταν ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν.

Ακόμα, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη ανέφερε ότι υπάρχουν μηνύματα που αποδεικνύουν τα όσα ισχυρίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, σημειώνοντας ότι ο τραγουδιστής έχει κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής, και πρόκειται να κάνει μήνυση για εκβίαση σε τρία άτομα.

Οι επόμενες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τη μήνυση, που κατέθεσε χθες σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη ο 22χρονος τραγουδιστής, με τον ενάγοντα να υποστηρίζει ότι διαθέτει στοιχεία και μάρτυρες που στοιχειοθετούν την καταγγελία του.

Σύμφωνα με το Mega, εφόσον προκύψουν εμφανείς ενδείξεις σε βάρος του καλλιτέχνη, οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης και στην παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αρχειοθετηθεί η μήνυση.

 

Γιώργος Μαζωνάκης: Το εξώδικο από τους επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου

Εξώδικο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη έστειλαν οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν την περασμένη σεζόν, μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τα άτομα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες στη Δίωξη Εκβιαστών αλλά και μέσω του δικηγόρου του, καθώς είχαν «φωτογραφηθεί» ως οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από όσα καταγγέλλει ο τραγουδιστής.

Μέσω του εξωδίκου τους, αρνούνται κάθε κατηγορία περί εκβιασμού και παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία για συγκεκριμένες εμφανίσεις και συνεργασία και για τη σεζόν 2025-2026.

Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν ακριβές εργασίες στον χώρο και καταβλήθηκαν προκαταβολές, ενώ κάλυψαν και προσωπικά έξοδα του τραγουδιστή.

Οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τήρησε τη συμφωνία, άρχισε επαφές με άλλα μαγαζιά και τελικά διέκοψε τη συνεργασία. Ζητούν την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών και θεωρούν ότι η καταγγελία περί εκβιασμού έγινε για να αποφευχθεί αυτή η υποχρέωση.

Τέλος, ζητούν από τον τραγουδιστή δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής τους φήμης, προαναγγέλλοντας περαιτέρω νομικές ενέργειες.

