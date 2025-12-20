Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα η μήνυση του τραγουδιστή κατά του 22χρονου

Τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά του 22χρονου, Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος τον κατηγορεί για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του επιτυχημένου τραγουδιστή τόνισε ότι όσα έγιναν «είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού». Επιπλέον, ο νομικός εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων εδώ και περίπου 3,5 μήνες, όταν ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν.

Ακόμα, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη ανέφερε ότι υπάρχουν μηνύματα που αποδεικνύουν τα όσα ισχυρίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, σημειώνοντας ότι ο τραγουδιστής έχει κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής, και πρόκειται να κάνει μήνυση για εκβίαση σε τρία άτομα.