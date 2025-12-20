Οι 7 φράσεις που δεν λένε ποτέ οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια ενός καβγά

Η διαφορά ανάμεσα στο να «κερδίζει» κανείς έναν καβγά και στο να επιλύει πραγματικά μια σύγκρουση συχνά εξαρτάται από τις λέξεις που επιλέγονται στη θερμή στιγμή.

Σε επαγγελματικούς χώρους, σε οικογενειακές σχέσεις και σε μακροχρόνιες προσωπικές επαφές, παρατηρείται ότι οι συναισθηματικά νοήμονες άνθρωποι διαθέτουν ένα ξεχωριστό χάρισμα: γνωρίζουν ποιες φράσεις πρέπει να αποφεύγουν όταν η ένταση ανεβαίνει.

Ακολουθούν επτά φράσεις που οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι δεν αφήνουν ποτέ να ξεφύγουν κατά τη διάρκεια ενός καβγά – και οι λόγοι για τους οποίους η αφαίρεσή τους από το λεξιλόγιο μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή κρίση στις σχέσεις.

Οι 7 φράσεις που δεν χρησιμοποιούν ποτέ οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι στη διάρκεια συγκρούσεων:

“Εσύ ποτέ…” ή “Εσύ πάντα…”

“Ηρέμησε”

“Τέλος πάντων”

“Δεν είναι δικό μου πρόβλημα”

“Παραείσαι ευαίσθητος/-η”

“Δεν με νοιάζει”

“Καλά”

“Εσύ ποτέ…” ή “Εσύ πάντα…”

Θυμάστε την τελευταία φορά που κάποιος σας είπε ότι «πάντα» κάνετε κάτι λάθος; Πώς σας έκανε να νιώσετε; Αυτού του είδους οι απόλυτες δηλώσεις είναι δηλητήριο για τις σχέσεις.

Το πρόβλημα με τις απόλυτες εκφράσεις είναι ότι σπάνια είναι αληθινές και βάζουν αμέσως τον άλλον σε αμυντική στάση. Κανείς δεν «πάντα» ή «ποτέ» κάνει κάτι. Όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις, ουσιαστικά λέμε στον άλλον ότι οι προηγούμενες προσπάθειές του δεν έχουν σημασία και ότι είναι ανίκανος να αλλάξει.

Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι μένουν σε συγκεκριμένα περιστατικά. Αντί να λένε «Ποτέ δεν ακούς», λένε «Νιώθω ότι δεν με άκουσες εχθές όταν σου μιλούσα».

“Ηρέμησε”

Αυτή η φράση είναι υποτιμητική και ακυρώνει τον άλλον. Δίνει το μήνυμα ότι τα συναισθήματά του άλλου δεν είναι έγκυρα ούτε καλοδεχούμενα. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη κατανοούν ότι τα συναισθήματα χρειάζονται αναγνώριση, όχι καταστολή.

Μπορεί να πουν «Πρέπει να είσαι αγχωμένος» ή «Πες μου τι σ’ ενοχλεί περισσότερο». Αυτές οι απαντήσεις επικυρώνουν τα συναισθήματα, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή την επικοινωνία.

“Τέλος πάντων”

Αυτή η μία λέξη μπορεί να είναι η πιο παθητικά επιθετική φράση. Είναι σαν να σηκώνετε τα χέρια ψηλά και να φεύγετε. Το «ό,τι να ’ναι, τέλος πάντων» δείχνει ότι έχετε αποσυρθεί, ότι οι ανησυχίες του άλλου δεν αξίζουν τον χρόνο σας.

Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι παραμένουν ενεργοί στη συζήτηση, ακόμη κι όταν αυτή γίνεται δύσκολη. Μπορεί να ζητήσουν ένα διάλειμμα αν χρειάζεται, αλλά δεν απορρίπτουν ολόκληρη τη συζήτηση.

“Δεν είναι δικό μου πρόβλημα”

Στον επαγγελματικό χώρο έχει διαπιστωθεί ότι πολλές συγκρούσεις κλιμακώνονται επειδή κάποιος χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις. Μπορεί, τυπικά, κάτι να μη θεωρείται προσωπική ευθύνη, όμως οι σχέσεις δεν στηρίζονται σε τυπικότητες και τεχνικές λεπτομέρειες.

Όταν κάποιος εκφράζει μια ανησυχία, δεν αναζητά πάντα λύση. Συχνά χρειάζεται απλώς κατανόηση ή κάποιον να τον ακούσει. Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι αναγνωρίζουν αυτή τη διαφορά.

Αντί να απορρίπτουν τον συνομιλητή με ένα «δεν είναι δικό μου πρόβλημα», επιλέγουν εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω ότι αυτό σε απογοητεύει» ή «πώς μπορώ να σε στηρίξω;». Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν τα όριά τους χωρίς να φαίνονται απορριπτικοί.

“Παραείσαι ευαίσθητος/-η”

Το να λέτε σε κάποιον ότι είναι «υπερβολικά ευαίσθητος» είναι ξεκάθαρο gaslighting. Ακυρώνει τα συναισθήματά του και υπονοεί ότι κάτι δεν πάει καλά με εκείνον επειδή έχει συναισθήματα.

Οι άνθρωποι με συναισθηματική νοημοσύνη δεν εποπτεύουν τα συναισθήματα των άλλων. Κατανοούν ότι ο καθένας έχει διαφορετικά ερεθίσματα και ευαισθησίες, με βάση τις εμπειρίες του. Αντί να κρίνουν τη συναισθηματική αντίδραση κάποιου, επικεντρώνονται στο να την κατανοήσουν.

“Δεν με νοιάζει”

Ακόμα κι όταν πραγματικά δεν σας νοιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα, το να το λέτε μέσα σε έναν καβγά είναι καταστροφικό. Δείχνει στον άλλον ότι οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες του δεν έχουν καμία σημασία για εσάς.

Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι βρίσκουν τρόπους να δείχνουν σεβασμό ακόμη και για θέματα που βρίσκονται έξω από τη ζώνη ενδιαφέροντός τους. Μπορεί να πουν «Δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα, αλλά καταλαβαίνω γιατί έχει σημασία για εσένα» ή «Εξήγησέ μου γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό για σένα».

“Καλά”

Σύντομο, γλυκό και απόλυτα φορτωμένο με αγανάκτηση. Το «Εντάξει» είναι η τελεία στο τέλος μιας πρότασης που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Όταν οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι διαφωνούν αλλά χρειάζεται να προχωρήσουν, είναι ειλικρινείς γι’ αυτό.

Μπορεί να πουν «Συνεχίζουμε να έχουμε ενστάσεις, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτή την προσέγγιση» ή «Ας το ξαναδούμε αργότερα, όταν θα έχουμε και οι δύο χρόνο να το σκεφτούμε».

Tips

Η αποβολή αυτών των επτά φράσεων από το λεξιλόγιό σας στους καβγάδες δεν θα λύσει μαγικά όλες τις συγκρούσεις σας. Όμως θα αλλάξει ολόκληρο τον τόνο των διαφωνιών σας. Η συναισθηματικά ευφυής προσέγγιση στις αντιπαραθέσεις δεν έχει να κάνει με τη νίκη ή με το ποιος έχει δίκιο.

Ύστερα από χρόνια ενασχόλησης με τη διαχείριση θυμού και αμέτρητες προσπάθειες αποκατάστασης σχέσεων, έχω μάθει ότι ο στόχος είναι η κατανόηση και η επίλυση. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε μία από αυτές τις φράσεις να αναβλύζει σε μια έντονη στιγμή, κάντε παύση. Πάρτε μια ανάσα. Επιλέξτε λέξεις που χτίζουν γέφυρες αντί για τείχη. Οι σχέσεις σας θα σας ανταμείψουν.