Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος με 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης – Κυκλοφορούσε με κλεμμένο αυτοκίνητο

Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ στη Βούλα ένας 24χρονος που οδηγούσε κλεμμένο όχημα, μέσα στο οποίο υπήρχε ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης, ενώ στο σπίτι του και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν άλλα 69 κιλά.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης επέφεραν καίριο πλήγμα στη δράση 24χρονου διακινητή ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Βούλας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές.

Το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή της Βούλας, εντόπισαν τον 24χρονο να οδηγεί όχημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο, στα πίσω καθίσματα του οχήματος, βρέθηκαν δύο νάιλον σακούλες που περιείχαν συνολικά ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσαν σε αυτό και είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τον ιδιοκτήτη του στις 15 Σεπτεμβρίου από την περιοχή της Βούλας.

Στη συνέχεια, ο 24χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο σπίτι και σε αποθήκη του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

116 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 68 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

μαχαίρι,

4 ζευγάρια γάντια,

2 κράνη,

3 κινητά τηλέφωνα και

κλειδί μοτοσυκλέτας.

Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού του εντοπίστηκε μία μηχανή, για την οποία όπως διαπιστώθηκε είχε δηλωθεί κλοπή στις 5-11-2025 από την περιοχή των Πατησίων, ενώ ακόμα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσε σε αυτή.

Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.