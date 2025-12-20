Τα Labubu «μετακομίζουν» στο Χόλιγουντ: Η Sony Pictures ετοιμάζει live-action ταινία με τον σκηνοθέτη του «Wonka»

Τα συλλεκτικά κουκλάκια Labubu ετοιμάζονται να κατακτήσουν και τη μεγάλη οθόνη.

Η Sony Pictures ανέθεσε στον σκηνοθέτη των επιτυχιών «Wonka» και «Paddington», Πολ Κινγκ (Paul King), τη δημιουργία μιας live-action ταινίας βασισμένης στις αγαπημένες φιγούρες. Το έργο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με τον Κινγκ να αναλαμβάνει, πέρα από τη σκηνοθεσία και μέρος της παραγωγής, σε συνεργασία με την Department M και τη Wenxin She.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πιο πρόσφατη ταινία του, το «Wonka» με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) σημείωσε τεράστια επιτυχία με εισπράξεις που ανήλθαν στα 635 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το franchise του «Paddington», που φέρει επίσης την υπογραφή του στη σκηνοθεσία και το σενάριο, κέρδισε τόσο τους κριτικούς όσο και το κοινό, με τις συνολικές εισπράξεις να αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Να σημειωθεί ότι στην τρίτη ταινία της σειράς, ο Κινγκ συνυπέγραψε το σενάριο και ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού.

Τα «τερατάκια» με τα μεγάλα δόντια έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση πριν από μία δεκαετία, μέσα από μια σειρά εικονογραφημένων βιβλίων, πριν εξελιχθούν σε ένα από τα πιο περιζήτητα συλλεκτικά αντικείμενα παγκοσμίως.

Παράγονται και διατίθενται αποκλειστικά από τον κινεζικό κολοσσό λιανικής, Pop Mart.

Το κλειδί της επιτυχίας τους οφείλεται στη συσκευασία «blind box», όπου οι αγοραστές αποκτούν τη φιγούρα χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιον χαρακτήρα περιέχει το κουτί αλλά και στο γεγονός ότι διεθνείς σταρ, όπως η Rihanna και η Lisa των Blackpink, έχουν δείξει δημόσια την αγάπη τους, εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά τους.

Δημιουργός των Labubu είναι ο Κάσινγκ Λουνγκ (Kasing Lung), καλλιτέχνης γεννημένος στο Χονγκ Κονγκ με στενούς δεσμούς με την Ολλανδία, όπου μετανάστευσε σε παιδική ηλικία. Η επαφή του με τη βορειοευρωπαϊκή λαογραφία αποτέλεσε την κύρια πηγή έμπνευσης για τη σειρά χαρακτήρων «The Monsters», μέρος της οποίας είναι και τα διάσημα Labubu, όπως αναφέρει το Variety.

11:41 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

