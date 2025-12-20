e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 22 έως 24 Δεκεμβρίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από 22 έως 24 Δεκεμβρίου 2025. Συνολικά, θα καταβληθούν 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλει 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Επιπλέον, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει παροχές και εφάπαξ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές ΑΤΜ
Φωτογραφία: Freepik.com

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συνολικά, θα καταβληθούν 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών των οργανισμών.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
  • Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είστε μόνιμα απρόσεκτοι; 3 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Πόσα κιλά παίρνουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την επιστήμη – Πώς να το αποτρέψουμε;

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχονται νέες πληρωμές έως τις 24 Δεκεμβρίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Επίδομα παιδιού: Τι αλλάζει από το 2026 – Το όφελος από τις φορολογικές ελαφρύνσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:37 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ο «χάρτης» με τις αυξήσεις και τις φοροελαφρύνσεις του 2026 – Ποιοι και πόσα κερδίζουν

Αύξηση συντάξεων, μείωση φόρων, νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων που ...
17:35 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 894.065 άτομα καταγρά...
12:58 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: QR Code και Barcode για εύκολες και γρήγορες πληρωμές οφειλών

Η ΑΑΔΕ διευκολύνει τις συναλλαγές των φορολογουμένων με την προσθήκη QR Code και Barcode για τ...
12:24 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΕΥΔΑΠ: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλλαγές στα τιμολόγια του νερού

Ένας αναλυτικός οδηγός της ΕΥΔΑΠ  με 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλλαγές που έρχονται ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα