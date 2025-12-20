Τραγωδία στην άσφαλτο στα Χανιά: Νεκρός 37χρονος οδηγός ΙΧ – Τον βρήκαν ώρες μετά το τροχαίο

Σύνοψη από το

  • Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων 37χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του το πρωί του Σαββάτου στην Αγία Μαρίνα.
  • Ο οδηγός παρέμεινε για αρκετές ώρες στο σημείο πριν εντοπιστεί, καθώς το όχημα τύπου τζιπ εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο.
  • Διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ διερευνάται εάν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν επέβαιναν άλλα άτομα στο ΙΧ.
Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαίο Χανιά

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 20/12 σφηνωμένο σε στενό πέρασμα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, λίγα μέτρα από την παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία απέστειλε δύο οχήματα με έξι άνδρες, οι διασώστες, μετά από προσπάθεια άνοιξαν την πόρτα του οχήματος και ανέσυραν τον 37χρονο οδηγό, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο οδηγός έμεινε για αρκετές ώρες στο σημείο πριν εντοπιστεί. Το όχημα τύπου τζιπ, για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο σημείο όπου και εντοπίστηκε.

Διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, το αυτοκίνητο, πιθανόν τα ξημερώματα, προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα, ωστόσο διερευνάται τόσο εάν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος στο τροχαίο, όσο και αν επέβαιναν άλλα άτομα στο ΙΧ του άτυχου 37χρονου.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ, flashnews.gr/zarpanews.gr

 

10:34 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

