Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της. Η ανοχή έχει και τα όρια της»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις της Θεοδώρας Τζάκρη στη Βουλή, η οποία υποστήριξε ότι είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ διαψεύδει τις κατηγορίες και την καλεί να ανασκευάσει το «αδιανόητο ψέμα της».
  • Η κυρία Τζάκρη, σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη, ανέφερε στην ομιλία της ότι το όνομα του «αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη».
  • Ο κ. Μυλωνάκης τονίζει πως στους διαλόγους της δικογραφίας «δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ». Προσθέτει ότι «η ανοχή έχει και τα όρια της».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μυλωνάκης Τζάκρη

Έντονη ήταν η αντίδραση του Γιώργου Μυλωνάκη σε όσα είπε η Θεοδώρα Τζάκρη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή, καθώς υποστήριξε πως είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, σε ανάρτησή του στα social media διαψεύδει τις κατηγορίες και καλεί την βουλευτή να ανασκευάσει το «αδιανόητο ψέμα της», όπως αναφέρει.

«Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής: “Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος Υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ».”

Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει.
Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της. Η ανοχή έχει και τα όρια της».

Η ομιλία Τζάκρη στη Βουλή

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γήρανση του εγκεφάλου: Νευροεπιστήμονες ανακάλυψαν τη 10λεπτη δραστηριότητα που μπορεί να τη σταματήσει

Είστε μόνιμα απρόσεκτοι; 3 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 12 Ιανουαρίου – Πόσο θα διαρκέσουν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Χρήστος Δήμας: Στα 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες – Θα αξιώσουν αποζημίωση ...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:15 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας προς αγρότες: Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν – Οι λύσεις περνούν μέσα από τον διάλογο

Ανοιχτός στο διάλογο με τους αγρότες παραμένει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώ...
12:44 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας για αγρότες: Ικανοποιείται το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, πρόθεσή μας να μειωθεί ακόμη περισσότερο η τιμή στο ρεύμα

Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διαμηνύοντ...
09:22 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Νέες αιτήσεις για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στο πρώτο δίμηνο του 2026 – Τι είπε η Ζαχαράκη

Τέσσερα πανεπιστήμια, με συνολικά 26 προπτυχιακά προγράμματα, λειτουργούν κατά τη φετινή, πρώτ...
07:35 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

ΟΝΕΧ – MEGATUGS: Ξεκίνησε η ναυπήγηση ρυμουλκών στην Ελλάδα – Προθάλαμος πολεμικών πλοίων – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η χρυσή εποχή των ελληνικών ναυπηγείων ανατέλλει με την ναυπήγηση των πρώτων ρυμουλκών για το ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα