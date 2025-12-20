Τσιάρας για αγρότες: Ικανοποιείται το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, πρόθεσή μας να μειωθεί ακόμη περισσότερο η τιμή στο ρεύμα

Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διαμηνύοντας πάντως πως τις ημέρες των εορτών οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα και αύριο προχωρούν σε άνοιγμα των διοδίων σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των αγροτών για έναν παραγωγικό διάλογο, σημειώνοντας πως έχει ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων που έχουν τεθεί.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι «είναι μία πολύ δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο με προβλήματα που έχουν προκύψει και έχουν δυσκολέψει πολύ την παραγωγική διαδικασία, αλλά και τη δυνατότητα που έχει ο αγροτικός κόσμος να σταθεί στα πόδια του». «Η κλιματική κρίση με τις συνέπειές της, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρουμε καλά, ωστόσο από την άλλη πλευρά η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση να δώσουμε ουσιαστικό στήριγμα στις δύσκολες στιγμές, είναι καταγεγραμμένη και αποδεδειγμένη», τόνισε.

«Ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων τα μπλόκα έρχονται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο μία κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα μας. Και το λέω γιατί από την πρώτη στιγμή όλοι στην κυβέρνηση θέσαμε εαυτόν στη διάθεση των αγροτών για να καθίσουμε στο τραπέζι και να έχουμε έναν παραγωγικό και γόνιμο διάλογο», συνέχισε, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα, είπε πως 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί και 4 είναι υπό συζήτηση.

«Η προσέγγισή μας είναι συνειδητή και όχι σε πλαίσια διαπραγμάτευσης που μπορεί να υπάρχει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η προσπάθεια που γίνεται μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια χώρας και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι ειλικρινής και αποδεικνύει τη βούληση της κυβέρνησης να ενισχύσει τον αγροτικό κόσμο και τη διάθεσή της να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης για τα ζητήματα που έχουν τεθεί» σημείωσε ο υπουργός.

Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο

Σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια κλειδωμένη τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, όπως ανέφερε, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

«Οι αγρότες ζητούν μία πολύ χαμηλότερη τιμή. Προφανώς το πού μπορεί να φτάσει η χαμηλότερη τιμή δεν αφορά μόνο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και δεδομένα που αναλαμβάνει η ΔΕΗ από τη μία πλευρά, και από την άλλη η δυνατότητα να φτάσει κανείς σε μία χαμηλή τιμή, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Εμείς είπαμε ότι όντως μέσα από συζητήσεις που κάναμε με τη ΔΕΗ, θα ελαττωθεί αρκετά η ήδη κλειδωμένη χαμηλή τιμή του αγροτικού ρεύματος και είπαμε ότι θα παραταθεί για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη αυτή η κλειδωμένη χαμηλή τιμή» τόνισε. «Η πρόθεση της κυβέρνησης να χαμηλώσει ακόμη περισσότερο την τιμή και να την κλειδώσει ως χαμηλή τιμή, σταθερή, και για τα επόμενα δύο χρόνια είναι δεδομένη και έχει κατατεθεί ουσιαστικά στο τραπέζι της συζήτησης» πρόσθεσε .

«Τι άλλο ζητούν οι αγρότες; Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα. Και αυτό θα το ικανοποιήσουμε» είπε ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Άρα τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι της συζήτησης με κατεύθυνση λύσης και αποδοχής σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό των προτάσεων που τίθενται από τον αγροτικό κόσμο», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ενίσχυση μέσω του ΕΛΓΑ

Ο υπουργός υπογράμμισε την γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.

Παρά τη διαφωνία κάποιων αγροτών να καθίσουν στο τραπέζι διαλόγου, ο υπουργός επαναβεβαίωσε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, πάντα εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισήμανε, ο διάλογος δεν αφορά μόνο την ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων, αλλά ένα συνολικό ανασχεδιασμό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, αξιοποιώντας τη νέα προγραμματική περίοδο και τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού, νέων τεχνολογιών και μέγιστης προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις και εθνική στρατηγική

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως η είσοδος της Ουκρανίας στην αγορά και οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, τονίζοντας ότι αυτές επηρεάζουν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής σε συνεργασία με όλα τα κόμματα, για την αναδιοργάνωση του τομέα και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων, είπε.

«Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και να σχεδιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα των αγροτών είναι επαναλαμβανόμενα και παραμένουν ίδια εδώ και χρόνια, γεγονός που απαιτεί συνολικό σχεδιασμό.