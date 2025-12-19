Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε κλοπή μηχανών – Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι

  • Συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Κερατσίνι τρεις ανήλικοι, 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής.
  • Αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ, εκτός υπηρεσίας, εντόπισε και έπιασε επ’ αυτοφώρω τους ανήλικους τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δύο δίκυκλα.
  • Μετά την ακινητοποίηση των δραστών, ο αστυνομικός με τη συνδρομή συναδέλφων του τους οδήγησε στο αρμόδιο Τμήμα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.
Συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (18/2) στο Κερατσίνι, τρεις ανήλικοι 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Ομάδα ΔΙΑΣ, βρισκόταν στην περιοχή ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, όταν εντόπισε και έπιασε επ’ αυτοφώρω τους ανήλικους τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δύο δίκυκλα.

Άμεσα επενέβη και αφού ακινητοποίησε τους δράστες, στη συνέχεια με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ τους οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

