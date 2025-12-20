Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον καβγά του με την Κατερίνα Ζαρίφη: «Ήταν μια αυτανάφλεξη, όπως έγινε έφυγε»

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» βγήκε ζωντανά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από τον ραδιομαραθώνιο του My Radio. Μάλιστα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε πρώτη φορά στον τσακωμό του με Κατερίνα Ζαρίφη στον αέρα του Buongiorno.

«Αφιερώνω το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, «Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση», στη Σίσσυ Χρηστίδου. Ναι μια περίοδο της ζωής μου το έκανες… τι λες τώρα;» ανέφερε αρχικά για την… παλαιότερη τηλεοπτική διαμάχη του με την παρουσιάστρια του Mega.

«Προφανώς αστειεύομαι και δεν μιλάω για προσωπικά, έτσι; Μιλάω για μια περίοδο συγκεκριμένη και δεν αφορά προσωπικά… Αυτά» συμπλήρωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Όσον αφορά στον καβγά του με την Κατερίνα Ζαρίφη, ο ίδιος απάντησε πρώτη φορά: «Εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα. Έγινε αυτό… όλα ήταν μία «αυτανάφλεξη». Όπως έγινε, έφυγε. Εντάξει… Αλλά ήταν πλήρως αληθινό να ξέρετε».