«Μεγάλη Χίμαιρα»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά

  • Η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή της φετινής σεζόν, η «Μεγάλη Χίμαιρα», κάνει πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX με διπλό επεισόδιο και στις 4 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ1.
  • Η διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων βασίζεται στο ομότιτλο αριστούργημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.
  • Το νέο extended trailer της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι στον «αέρα», ενώ ένα σύνολο αξιόλογων ηθοποιών, όπως η Fotini Peluso και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, δίνει ζωή στους πολυδιάστατους χαρακτήρες.
«Μεγάλη Χίμαιρα»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά

Η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή της φετινής σεζόν θα κάνει πρεμιέρα μέσα στην εορταστική περίοδο. Ο λόγος για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ η «Μεγάλη Χίμαιρα» που θα τη δούμε την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX με διπλό επεισόδιο και 4 Ιανουαρίου στις 22:00 στην ΕΡΤ1.

Η διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, βασίζεται στο ομότιτλο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση.

Το νέο extended trailer της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι στον «αέρα» και μας οδηγεί βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται.

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων.

Η Fotini Peluso, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Καίτη Μανωλιδάκη, ο Δημήτρης Τάρλοου, η Βάσω Ιατροπούλου, η Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Γιώργος Φριντζήλας, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Κυπραίου, ο Λεωνίδας Χρυσομάλλης, ο Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει ζωή στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» πλησιάζει. Και όλα δείχνουν πως θα μας μείνει αξέχαστη.

Δείτε το νέο trailer εδώ:

