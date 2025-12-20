Αμαλιάδα: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» της κινηματογραφικής διάρρηξης κοσμηματοπωλείου

Συνελήφθη χθες ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της συμμορίας που διέρρηξε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα, αποσπώντας λεία ύψους περίπου 130.000 ευρώ. Πρόκειται για 38χρονο, κάτοικο της περιοχής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή, ως ο μοναδικός μέχρι πρότινος ασύλληπτος κατηγορούμενος της υπόθεσης.

Σύμφωνα  με το Pelop.gr, ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Οι Αρχές του αποδίδουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της διάρρηξης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γνώριζε άριστα την περιοχή και τις διαδρομές διαφυγής. Επιπλέον, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη διάρρηξη φέρεται να είναι πανομοιότυπη με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί σε διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Γαστούνη το 2018, υπόθεση στην οποία ο ίδιος είχε κατηγορηθεί ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο 38χρονος διαθέτει βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν και έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Οκτώβριο του 2021 κατηγορήθηκε για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ τον Ιούνιο του 2020 για διακεκριμένη κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ακόμη, τον Νοέμβριο του 2017 είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ μέσα στο 2017 είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα για παρόμοια αδικήματα. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 είχε σχηματιστεί νέα δικογραφία από την Ασφάλεια Πύργου για διακεκριμένη κλοπή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, την περίοδο που φέρεται να συμμετείχε στη διάρρηξη του κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα, σε βάρος του ίσχυε περιοριστικός όρος υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διέμενε.

