Οι γονείς της θέλουν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό – «Επιμένουν πως στις οικογένειες δεν υπάρχουν μυστικά»

Σύνοψη από το

  • Μια γυναίκα αποκάλυψε ότι οι γονείς της απαιτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό, παρόλο που είναι οικονομικά ανεξάρτητη, υποστηρίζοντας ότι «στις οικογένειες δεν υπάρχουν μυστικά».
  • Η ενήλικη γυναίκα αρνήθηκε, τονίζοντας την ανάγκη για ιδιωτικότητα στα οικονομικά της, ενώ οι γονείς της παραδέχτηκαν ότι οι ίδιοι δεν θα μοιράζονταν τους δικούς τους λογαριασμούς.
  • Αναζητώντας στήριξη στο Reddit, η γυναίκα έλαβε επιβεβαίωση ότι τα όρια είναι φυσιολογικά, με σχολιαστές να προτείνουν να ζητήσει αντίστοιχη πρόσβαση στους λογαριασμούς των γονέων της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Οι γονείς της θέλουν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό - "επιμένουν πως στις οικογένειες δεν υπάρχουν μυστικά". Φωτογραφία: Pexels
Οι γονείς της θέλουν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό - "επιμένουν πως στις οικογένειες δεν υπάρχουν μυστικά". Φωτογραφία: Pexels

Μια γυναίκα είπε ότι οι γονείς της απαιτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό, παρόλο που είναι ανεξάρτητη οικονομικά. Ισχυρίζονταν ότι η άρνησή της σήμαινε πως κάτι κρυβόταν και ότι οι οικογένειες δεν πρέπει να έχουν όρια στα χρήματα!

Θέλει να διαλύσει τον αρραβώνα του λόγω των κατοικιδίων – «Η σύντροφός μου δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ζώα, παρά στη σχέση μας»

Η ένταση εκτοξεύτηκε όταν οι γονείς της παραδέχτηκαν ότι οι ίδιοι δεν θα μοιραζόντουσαν τα οικονομικά τους σε αντάλλαγμα… Η γυναίκα ζήτησε στήριξη από την κοινότητα του Reddit μετά από μια έντονη διαφωνία με τους γονείς της σχετικά με τα οικονομικά όρια. Η ενήλικη γυναίκα εξήγησε ότι, παρά το γεγονός ότι ήταν πλήρως ανεξάρτητη, οι γονείς της επέμεναν να έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τραπεζικό της λογαριασμό.

Στην ανάρτησή της, ξεκαθάρισε ότι είναι οικονομικά αυτάρκης. «Είμαι ενήλικας, με τη δική μου δουλειά και το δικό μου εισόδημα», έγραψε, προσθέτοντας ότι πληρώνει τους λογαριασμούς και «δεν έχω ζητήσει ποτέ οικονομική βοήθεια από τους γονείς μου από τότε που έγινα ανεξάρτητη».

Χώρισε με την κοπέλα του όταν αποδείχθηκε πως είναι προικοθήρας – «Με αντιμετώπιζε σαν ΑΤΜ»

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν οι γονείς της ζήτησαν άμεση πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Φέρεται να είπαν ότι θα ήταν «καλό για τη διαφάνεια» και υποστήριξαν ότι «οι οικογένειες δεν πρέπει να κρατούν μυστικά», παρουσιάζοντας το αίτημα σαν προφύλαξη για έκτακτες ανάγκες.

Η γυναίκα αρνήθηκε και εξήγησε ψύχραιμα τους λόγους της. «Τους είπα ότι δεν νιώθω άνετα να μοιραστώ άμεση πρόσβαση στα οικονομικά μου», έγραψε, τονίζοντας ότι η ιδιωτικότητα στον λογαριασμό της ήταν σημαντική για εκείνη.

Βγήκαν ραντεβού και εκείνος προσπάθησε να τη βάλει να πληρώσει – «Ήθελε να τεστάρει αν είμαι προικοθήρας»

Πρόσθεσε ότι προσπάθησε να προσφέρει συμβιβασμούς αντί να τους κλείσει την πόρτα εντελώς. «Πρότεινα εναλλακτικές, όπως να τους πω πού φυλάσσονται σημαντικά έγγραφα ή να ορίσω κάποιον ως επείγοντα επαφή», εξήγησε.

Παρά τις προσπάθειές της, οι γονείς της συνέχισαν να πιέζουν.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, επέμεναν ότι η άρνηση πρόσβασης σήμαινε ότι «κρύβει κάτι» και ότι η εμπιστοσύνη μέσα στην οικογένεια απαιτεί «πλήρη διαφάνεια, ακόμη και στα οικονομικά».

“Ορισμένα πράγματα είναι προσωπικά”

Η επιμονή τους γινόταν ολοένα και πιο άβολη για εκείνη. Είπε χαρακτηριστικά ότι έκαναν επανειλημμένα σχόλια, υπονοώντας ότι οι οικογένειες δεν πρέπει να έχουν όρια όταν πρόκειται για χρήματα.

Η γυναίκα τόνισε ότι η απόφασή της δεν είχε να κάνει με συναισθηματική απόσταση. «Δεν προσπαθώ να τους αποκλείσω από τη ζωή μου ή να τους κλείσω την πόρτα», έγραψε. «Απλώς θέλω να έχω έλεγχο στον δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και στις προσωπικές μου οικονομικές πληροφορίες».

Σκέφτηκε επίσης τι σημαίνει για εκείνη η ανεξαρτησία ως ενήλικη. «Νιώθω ότι η ανεξαρτησία σημαίνει επίσης ότι μπορείς να κρατάς ορισμένα πράγματα ιδιωτικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς μια σχέση με τους γονείς σου», πρόσθεσε.

Η γυναίκα τόνισε ότι η απόφασή της δεν είχε να κάνει με συναισθηματική απόσταση. «Δεν προσπαθώ να τους αποκλείσω από τη ζωή μου ή να τους κλείσω την πόρτα», έγραψε. «Απλώς θέλω να έχω έλεγχο στον δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και στις προσωπικές μου οικονομικές πληροφορίες».

«Νιώθω ότι η ανεξαρτησία σημαίνει επίσης ότι μπορείς να κρατάς ορισμένα πράγματα ιδιωτικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς μια σχέση με τους γονείς σου», πρόσθεσε. Νιώθοντας διχασμένη, στράφηκε στο Reddit για να ρωτήσει αν έκανε λάθος. «Νιώθω ότι τα όρια είναι φυσιολογικά», έγραψε, ενώ ρωτούσε αν εκείνη ήταν το πρόβλημα.

Οι σχολιαστές έσπευσαν να την καθησυχάσουν ότι δεν έκανε λάθος. Κάποιος πρότεινε να γυρίσει την κατάσταση ανάποδα, συμβουλεύοντάς την να ζητήσει από τους γονείς της πρόσβαση στους δικούς τους λογαριασμούς. Η αρχική αναρτήτρια αποκάλυψε αργότερα ότι είχε ήδη δοκιμάσει αυτή την προσέγγιση.

«Στην πραγματικότητα τους το ζήτησα και δεν ένιωθαν άνετα με αυτό», απάντησε. «Ρώτα τους ξεκάθαρα: ‘Αν αρνηθώ να σας δώσω τα  οικονομικά μου στοιχεία, τι σημαίνει αυτό για τη σχέση μας;’», πρότεινε κάποιος. «Αν πουν ότι σημαίνει πως τελειώνουν οι οικογενειακοί δεσμοί,  τότε μόλις κατάλαβες ότι σε θέλουν μόνο για τα χρήματά σου.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Danielle Fishel μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού: «Είμαι καλά και νιώθω ευγνωμοσύνη»

Το αγαπημένο πρωινό 25χρονου coach διατροφής που τον κρατά χορτάτο για ώρες – Μειώνει τις φλεγμονές και βοηθά τον εγκέφαλο

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:05 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Συνταγή για σκορδόψωμο – Πώς να φτιάξετε δύο συνοδευτικά με τσένταρ και πιπεριές

Μετατρέψτε το κατεψυγμένο έτοιμο σκορδόψωμο σε χορταστικά σνακ ή απολαυστικά συνοδευτικά – ιδα...
06:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: Αιγόκεροι, αποφασίζετε για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Ο αριθμός του φύλακα αγγέλου σας, με βάση τον μήνα γέννησής σας – «Έτσι σας στέλνει σημάδια το σύμπαν»

Οι φύλακες άγγελοί μας, το σύμπαν και η πνευματική μας ομάδα επικοινωνούν μαζί μας με πολλούς ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα