Οι γονείς της θέλουν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό – «Επιμένουν πως στις οικογένειες δεν υπάρχουν μυστικά»

Μια γυναίκα είπε ότι οι γονείς της απαιτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό, παρόλο που είναι ανεξάρτητη οικονομικά. Ισχυρίζονταν ότι η άρνησή της σήμαινε πως κάτι κρυβόταν και ότι οι οικογένειες δεν πρέπει να έχουν όρια στα χρήματα!

Η ένταση εκτοξεύτηκε όταν οι γονείς της παραδέχτηκαν ότι οι ίδιοι δεν θα μοιραζόντουσαν τα οικονομικά τους σε αντάλλαγμα… Η γυναίκα ζήτησε στήριξη από την κοινότητα του Reddit μετά από μια έντονη διαφωνία με τους γονείς της σχετικά με τα οικονομικά όρια. Η ενήλικη γυναίκα εξήγησε ότι, παρά το γεγονός ότι ήταν πλήρως ανεξάρτητη, οι γονείς της επέμεναν να έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τραπεζικό της λογαριασμό.

Στην ανάρτησή της, ξεκαθάρισε ότι είναι οικονομικά αυτάρκης. «Είμαι ενήλικας, με τη δική μου δουλειά και το δικό μου εισόδημα», έγραψε, προσθέτοντας ότι πληρώνει τους λογαριασμούς και «δεν έχω ζητήσει ποτέ οικονομική βοήθεια από τους γονείς μου από τότε που έγινα ανεξάρτητη».

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν οι γονείς της ζήτησαν άμεση πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Φέρεται να είπαν ότι θα ήταν «καλό για τη διαφάνεια» και υποστήριξαν ότι «οι οικογένειες δεν πρέπει να κρατούν μυστικά», παρουσιάζοντας το αίτημα σαν προφύλαξη για έκτακτες ανάγκες.

Η γυναίκα αρνήθηκε και εξήγησε ψύχραιμα τους λόγους της. «Τους είπα ότι δεν νιώθω άνετα να μοιραστώ άμεση πρόσβαση στα οικονομικά μου», έγραψε, τονίζοντας ότι η ιδιωτικότητα στον λογαριασμό της ήταν σημαντική για εκείνη.

Πρόσθεσε ότι προσπάθησε να προσφέρει συμβιβασμούς αντί να τους κλείσει την πόρτα εντελώς. «Πρότεινα εναλλακτικές, όπως να τους πω πού φυλάσσονται σημαντικά έγγραφα ή να ορίσω κάποιον ως επείγοντα επαφή», εξήγησε.

Παρά τις προσπάθειές της, οι γονείς της συνέχισαν να πιέζουν.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, επέμεναν ότι η άρνηση πρόσβασης σήμαινε ότι «κρύβει κάτι» και ότι η εμπιστοσύνη μέσα στην οικογένεια απαιτεί «πλήρη διαφάνεια, ακόμη και στα οικονομικά».

“Ορισμένα πράγματα είναι προσωπικά”

Η επιμονή τους γινόταν ολοένα και πιο άβολη για εκείνη. Είπε χαρακτηριστικά ότι έκαναν επανειλημμένα σχόλια, υπονοώντας ότι οι οικογένειες δεν πρέπει να έχουν όρια όταν πρόκειται για χρήματα.

Η γυναίκα τόνισε ότι η απόφασή της δεν είχε να κάνει με συναισθηματική απόσταση. «Δεν προσπαθώ να τους αποκλείσω από τη ζωή μου ή να τους κλείσω την πόρτα», έγραψε. «Απλώς θέλω να έχω έλεγχο στον δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και στις προσωπικές μου οικονομικές πληροφορίες».

Σκέφτηκε επίσης τι σημαίνει για εκείνη η ανεξαρτησία ως ενήλικη. «Νιώθω ότι η ανεξαρτησία σημαίνει επίσης ότι μπορείς να κρατάς ορισμένα πράγματα ιδιωτικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς μια σχέση με τους γονείς σου», πρόσθεσε.

Η γυναίκα τόνισε ότι η απόφασή της δεν είχε να κάνει με συναισθηματική απόσταση. «Δεν προσπαθώ να τους αποκλείσω από τη ζωή μου ή να τους κλείσω την πόρτα», έγραψε. «Απλώς θέλω να έχω έλεγχο στον δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και στις προσωπικές μου οικονομικές πληροφορίες».

«Νιώθω ότι η ανεξαρτησία σημαίνει επίσης ότι μπορείς να κρατάς ορισμένα πράγματα ιδιωτικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς μια σχέση με τους γονείς σου», πρόσθεσε. Νιώθοντας διχασμένη, στράφηκε στο Reddit για να ρωτήσει αν έκανε λάθος. «Νιώθω ότι τα όρια είναι φυσιολογικά», έγραψε, ενώ ρωτούσε αν εκείνη ήταν το πρόβλημα.

Οι σχολιαστές έσπευσαν να την καθησυχάσουν ότι δεν έκανε λάθος. Κάποιος πρότεινε να γυρίσει την κατάσταση ανάποδα, συμβουλεύοντάς την να ζητήσει από τους γονείς της πρόσβαση στους δικούς τους λογαριασμούς. Η αρχική αναρτήτρια αποκάλυψε αργότερα ότι είχε ήδη δοκιμάσει αυτή την προσέγγιση.

«Στην πραγματικότητα τους το ζήτησα και δεν ένιωθαν άνετα με αυτό», απάντησε. «Ρώτα τους ξεκάθαρα: ‘Αν αρνηθώ να σας δώσω τα οικονομικά μου στοιχεία, τι σημαίνει αυτό για τη σχέση μας;’», πρότεινε κάποιος. «Αν πουν ότι σημαίνει πως τελειώνουν οι οικογενειακοί δεσμοί, τότε μόλις κατάλαβες ότι σε θέλουν μόνο για τα χρήματά σου.»