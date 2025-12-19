Νικ Ράινερ: Είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια λίγο καιρό πριν δολοφονήσει τους γονείς του – Ήταν «απρόβλεπτος και επικίνδυνος»

Ο 32χρονος γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, Νικ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ, έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, όπως μετέδωσε το TMZ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νικ Ράινερ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για την πάθησή του, η οποία τον έκανε «απρόβλεπτο και επικίνδυνο» τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία των Ρομπ και Μισέλ.



Την παραμονή της τραγωδίας, ο 32χρονος είχε παραστεί σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο κωμικός Κόναν Ο’Μπράιεν, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συμπεριφορά του διατάραξε τη γιορτή και κορυφώθηκε σε μια έντονη αντιπαράθεση με τους γονείς του.

Οι δύο τους εντοπίστηκαν νεκροί λίγες ώρες αργότερα από την μικρότερη κόρη τους, Ρόμι.

Το TMZ αναφέρει ότι οι ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Νικ «είχαν συσσωρευτεί» τον μήνα πριν από τη δολοφονία των γονιών του.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ είχε πρόσφατα λάβει φροντίδα σε κλινική στο Λος Άντζελες που εστιάζει σε ψυχικές παθήσεις και εθισμό σε ουσίες, με κόστος 70.000 δολάρια τον μήνα.

Τους μήνες πριν από τη δολοφονία των γονέων του, η συμπεριφορά του Νικ είχε γίνει «ανησυχητική», ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τους φόνους, όταν οι γιατροί άλλαξαν τη φαρμακευτική του αγωγή, αναφέρει η βρετανική The Sun.

Nick Reiner diagnosed with schizophrenia weeks before murders, medication made him ‘erratic and dangerous’ https://t.co/oBVJt1X8Cn pic.twitter.com/37B5ybMnEo — Page Six (@PageSix) December 19, 2025



Μετά την αλλαγή στην αγωγή, ο Νικ Ράινερ έγινε ακόμα πιο ασταθής, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι γιατροί προσπαθούσαν να ρυθμίσουν τις συνταγές ώστε να σταθεροποιηθεί, αλλά η προσπάθεια απέβη άκαρπη.

«Ο Νικ ήταν εκτός εαυτού», ανέφερε μια πηγή στο TMZ, προσθέτοντας ότι η χρήση ουσιών επιδείνωσε την κατάστασή του.