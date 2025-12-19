Νικ Ράινερ: Είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια λίγο καιρό πριν δολοφονήσει τους γονείς του – Ήταν «απρόβλεπτος και επικίνδυνος»

Σύνοψη από το

  • Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, γιος του Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονέων του, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια λίγο καιρό πριν την τραγωδία. Η φαρμακευτική αγωγή τον έκανε «απρόβλεπτο και επικίνδυνο».
  • Την παραμονή της τραγωδίας, ο Νικ Ράινερ είχε έντονη αντιπαράθεση με τους γονείς του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι, με τις ανησυχίες για τη συμπεριφορά του να «είχαν συσσωρευτεί» τον μήνα πριν από τη δολοφονία.
  • Η κατάσταση του Νικ Ράινερ κλιμακώθηκε τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τους φόνους, όταν οι γιατροί άλλαξαν τη φαρμακευτική του αγωγή. Μετά την αλλαγή, έγινε ακόμα πιο ασταθής, με πηγή να αναφέρει ότι «ήταν εκτός εαυτού».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νικ Ράινερ: Είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια λίγο καιρό πριν δολοφονήσει τους γονείς του – Ήταν «απρόβλεπτος και επικίνδυνος»
Φωτογραφία: AP

Ο 32χρονος γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, Νικ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ, έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, όπως μετέδωσε το TMZ.

Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τους Ομπάμα που δεν έγινε ποτέ και νέα στοιχεία για τον «καβγά» στο πάρτι – Βίντεο με τον γιο του να περιφέρεται κοντά στο σπίτι της τραγωδίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νικ Ράινερ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για την πάθησή του, η οποία τον έκανε «απρόβλεπτο και επικίνδυνο» τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία των Ρομπ και Μισέλ.


Την παραμονή της τραγωδίας, ο 32χρονος είχε παραστεί σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο κωμικός Κόναν Ο’Μπράιεν, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συμπεριφορά του διατάραξε τη γιορτή και κορυφώθηκε σε μια έντονη αντιπαράθεση με τους γονείς του.

Οι δύο τους εντοπίστηκαν νεκροί λίγες ώρες αργότερα από την μικρότερη κόρη τους, Ρόμι.

Φωτογραφία: AP

Το TMZ αναφέρει ότι οι ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Νικ «είχαν συσσωρευτεί» τον μήνα πριν από τη δολοφονία των γονιών του.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ είχε πρόσφατα λάβει φροντίδα σε κλινική στο Λος Άντζελες που εστιάζει σε ψυχικές παθήσεις και εθισμό σε ουσίες, με κόστος 70.000 δολάρια τον μήνα.

Τους μήνες πριν από τη δολοφονία των γονέων του, η συμπεριφορά του Νικ είχε γίνει «ανησυχητική», ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τους φόνους, όταν οι γιατροί άλλαξαν τη φαρμακευτική του αγωγή, αναφέρει η βρετανική The Sun.


Μετά την αλλαγή στην αγωγή, ο Νικ Ράινερ έγινε ακόμα πιο ασταθής, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι γιατροί προσπαθούσαν να ρυθμίσουν τις συνταγές ώστε να σταθεροποιηθεί, αλλά η προσπάθεια απέβη άκαρπη.

«Ο Νικ ήταν εκτός εαυτού», ανέφερε μια πηγή στο TMZ, προσθέτοντας ότι η χρήση ουσιών επιδείνωσε την κατάστασή του.

