Τέμπη: Διεκόπη για τις 9 Ιανουαρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Απαιτούμε να μας σέβονται»

Σύνοψη από το

  • Η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη διεκόπη για τις 9 Ιανουαρίου 2026, με την πρόταση της εισαγγελέως να περιορίζει την παράσταση πολιτικής αγωγής.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής και για όσους συγγενείς δήλωσαν πως παρίστανται για ηθική βλάβη, αποβάλλοντας άλλους.
  • Συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις διαδικαστικές καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι η δίκη δεν προχωρά στην ουσία της υπόθεσης και απαιτώντας σεβασμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη

Ορισμένοι μόνο συγγενείς, και για συγκεκριμένα αδικήματα, θα μπορούν να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αυτή ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας που συνεδρίασε σήμερα (19/12) έπειτα από διακοπή εξετάζοντας μόνο το αίτημα αποβολής της πολιτικής αγωγής από τη δίκη που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων οι συνήγοροι, με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί το κατηγορητήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, βλάβη υφίσταται μόνο ο εφέτης ανακριτής που χειρίστηκε την βασική δικογραφία για τη σύγκρουση στα Τέμπη και δεν νομιμοποιούνται να παρασταθούν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία οι συγγενείς θυμάτων και οι τραυματίες επισημαίνοντας παράλληλα και σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου από άλλες υποθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι, δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Η εισαγγελέας τελικά πρότεινε να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής και για όσους συγγενείς δήλωσαν πως παρίστανται για ηθική βλάβη και είναι παράλληλα διάδικοι στην βασική υπόθεση της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών.

Αντίθετα πρότεινε να αποβληθούν όσοι παρίστανται για ψυχική οδύνη, όσοι δεν υπέβαλαν τα σχετικά παράβολα και όλοι ανεξαρτήτως για το αδίκημα της απείθειας.

Επίσης πρότεινε να αποβληθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος είναι παράλληλα και μάρτυρας στην υπόθεση.

Η απόφαση της προέδρου θα γίνει γνωστή στην επόμενη δικάσιμο στις 9 Ιανουαρίου του 2026. Να σημειωθεί πως η πρόεδρος έκανε επίσης δεκτό το αίτημα να καθαρογραφούν και να προσκομιστούν τα πρακτικά της πρώτης δικασίμου τον Ιούνιο προκειμένου να διευκρινιστεί ποιος είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και για ποιο λόγο.

«Είναι η πέμπτη φορά που ερχόμαστε εδώ και πραγματικά δεν προχωράμε στην ουσία της υπόθεσης για διαδικαστικούς λόγους» ανέφερε η κα Μαρία Καρυστιανού.

Για όσα έγιναν στη σημερινή δικάσιμο αναφέρθηκε ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος ενώ ο κ. Ηλίας Παπαγγελής τόνισε πως βάζουν «εμπόδια» και «δικονομικά τρικ» στην υπόθεση.

Από την πλευρά του ο κ. Πάνος Ρούτσι απαίτησε από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να δείχνουν σεβασμό προς τους συγγενείς ενώ η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην «τιτάνια μάχη» που έγινε στο δικαστήριο στο ζήτημα του δικαιώματος της πολιτικής αγωγής να παρασταθεί στην υπόθεση.

18:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

