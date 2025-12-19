ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Δεν νομιμοποιούμε πολιτικές επιλογές που μεταφέρουν το πρόβλημα από υπηρεσία σε υπηρεσία

«Η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρούν με θράσος να εμφανιστούν ως εγγυητές της διαφάνειας, ενώ οι ίδιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τη σημερινή κατάρρευση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον Παύλο Μαρινάκη.

Τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει ‘μεταρρύθμιση’ μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων και όχι την ουσιαστική εξυγίανση του οργανισμού. Μια επιλογή που δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό παράδειγμα όπως ψευδώς διατείνεται η κυβέρνηση».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση που μιλά σήμερα για ‘νέα εποχή’, είναι η ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε και ανέχθηκε:

  • εικονικά ενοικιαστήρια γεωργικής γης,
  • αλλεπάλληλες μεταβιβάσεις με εναλλασσόμενους ενοικιαστές και ιδιοκτήτες κάθε χρόνο,
  • δηλώσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα,
  • και ταυτόχρονα την προκλητική απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων από πρόσωπα που δήλωναν ελάχιστα ή μηδενικά εισοδήματα».

Προσθέτει ότι «όλα αυτά συνέβαιναν υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ, την οποία σήμερα η κυβέρνηση εμφανίζει ως ‘αδιάφθορο σωτήρα’». «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που όφειλαν να γίνουν, δεν έγιναν. Τα προφανή φορολογικά και περιουσιακά ασύμβατα αγνοήθηκαν. Το σκάνδαλο δεν αποκαλύφθηκε από το κράτος, αλλά από την ευρωπαϊκή εισαγγελία», τονίζει.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο κ. Μαρινάκης επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στο ουσιώδες: ποιοι ευθύνονται που επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στήθηκε και λειτούργησε αυτός ο μηχανισμός καταστρατήγησης των αγροτικών ενισχύσεων;».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει πολιτικές επιλογές που μεταφέρουν απλώς το πρόβλημα από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς κάθαρση, χωρίς σχέδιο και χωρίς σεβασμό στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα» και πως «όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να στοχοποιήσει την αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι μία: η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και αυτό είναι κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη».

16:23 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

