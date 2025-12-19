Μαρινάκης για το «όχι» του ΠΑΣΟΚ στην ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Εκτεθειμένος ο κ. Ανδρουλάκης απέναντι στους αγρότες»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Με την υπερψήφιση στη Βουλή της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας και νομιμότητας για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων, τόνισε σε δήλωση του ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ αναρωτώμενος για ποιον λόγο καταψήφισε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα, και σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

«Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός» είπε ο κ. Μαρινάκης ενώ ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση. Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα; Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;».

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην “παγίδα του κουμπάρου”, την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μετρό: Ενισχύονται τα δρομολόγια – Δείτε ποιες ημέρες

Παπαθανάσης για νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: Είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της προηγούμενης προγραμματικής περιό...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:23 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός επιλέγει τη ρήξη με τον αγροτικό κόσμο

«Κάθε διαδικασία διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα είναι σημαντική, αρκεί να μην είναι προσχημα...
15:57 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Το βιβλίο μου “Ρώμη” είναι απολύτως πρωτότυπο και δικό μου – Οι τοξικοί έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη επιτυχία

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε σχόλια για ...
15:22 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16+4 υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό επεξεργασία για να βρεθεί λύση – 7 δεν μπορούν να επιλυθούν

Τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τα 4 βρίσκο...
14:57 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυτιάς σε Επίτροπο Ενέργειας: «Ρίξτε τις τιμές του ρεύματος για να πέσει η ακρίβεια»

Την άμεση μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα