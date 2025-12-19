Μαρινάκης για το «όχι» του ΠΑΣΟΚ στην ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Εκτεθειμένος ο κ. Ανδρουλάκης απέναντι στους αγρότες»

Με την υπερψήφιση στη Βουλή της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας και νομιμότητας για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων, τόνισε σε δήλωση του ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ αναρωτώμενος για ποιον λόγο καταψήφισε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα, και σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

«Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός» είπε ο κ. Μαρινάκης ενώ ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση. Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα; Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;».

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην “παγίδα του κουμπάρου”, την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.